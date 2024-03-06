攜台積電與德國！台大收30名國際生半導體訓練、未來盼百人來台

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大指出，該將選送來自德國3所大學、6個國家的30名學生來台接受1學期的學科訓練，於學期結束後前往台積電中科廠區進行實務訓練，並規劃逐年擴大學生招募人數。台大將為台灣開創跨國產官學合作的培育人才新模式。
台大說明，首屆計畫培訓課程由台大電機工程學系、機械工程學系、資訊工程學系及資訊管理學系等8位教授共同擔任計畫導師，針對半導體領域開設8門專業課程，強化國際學生在半導體領域的學術專業知識。
除了規劃半導體學術培訓課程之外，台大國際處也在學期間為學生安排職涯培訓工作坊、華語課程、以及在地文化體驗活動，讓學生在台期間亦能及早培養職場軟實力，豐富臺灣人文知識、體驗在地文化，希望在暑假結束後，學生們能帶著專業又紮實的半導體培訓經驗與深刻的在台文化體驗返回德國。
袁孝維說，今年是「半導體人才培育計畫」第1年，具有試辦性質，共計100多名學生提出申請，最終篩選出30名國際生，採隨班附讀的形式在台大受訓；首年這30名學生只需交行政費，並未收取學費，明年預計簽新的合約，就會正式收費，屆時來台學生可能大幅成長到上百名，但台大量能約30到50人，盼其他學校如清大、陽明交大、台科大、北科大等，一起加入，跨國培養半導體人才，台大只是做個領頭羊、建立典範，提供其他學校參考。
台大校長陳文章表示，近年全球半導體熱潮持續延燒，各國政府與企業皆面臨人才短缺挑戰。台大肩負人才培育重任，除了電資學院、工學院以及管理學院提供完整的訓練外，2024年於國際學院新設的全英語「國際半導體學士學位學程」，與重點科技學院以IC設計為主的半導體3大學程，皆為台灣孵育半導體國際人才。
台大提到，該校已有豐富的半導體跨國人才培育經驗，如2023年即與外交部合作，舉辦「台歐半導體人才培育－短期培訓計畫」，為來自立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭及義大利等5國的39位優秀學生及社會新鮮人，特別規畫2週的半導體密集式課程。未來將持續豐富與台積電的產學合作，並與德國建立長期的科技學術與人才培育交流，也期待將此次開創的跨國產官學合作人才培育模式，擴展到更多元的領域。