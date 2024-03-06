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「力積電不要碰」遭黃崇仁嗆不懂半導體！謝金河喊冤媒體斷章取義

▲日前力積電董事長黃崇仁受訪嗆台灣財信傳媒董事長謝金河不懂半導體，而謝金河於臉書喊冤媒體斷章取義，「有點曾參殺人的味道」。 （圖／NOWnews資料照）
▲日前力積電董事長黃崇仁受訪嗆台灣財信傳媒董事長謝金河不懂半導體，而謝金河於臉書喊冤媒體斷章取義，「有點曾參殺人的味道」。 （圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

力積電董事長黃崇仁日前接受媒體採訪，回應財信傳媒董事長謝金河不要買力積電說法，直言謝金河不懂半導體。而人在印度參訪的謝金河今（6）日則以文「曾參殺人！斷章取義的謬思」喊冤表示，美國管制EUV導致中國在高階晶片不得其門而入，但成熟製程晶片則可能在中國量產下殺成紅海，自己是提醒業者避開大宗標準規格產品，努力朝高附加價值產品邁進，媒體沒有告知邏輯思維就抓一句力積電不要碰，「有點曾參殺人的味道」。

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謝金河表示，自己在印度參訪途中接到記者來電，問是否要回應力積電董事長黃崇仁的談話。他說，原來是媒體斷章取義，拿我的一句話去套黃崇仁說我叫大家不要碰力積電的股票。並表示，黃崇仁不知道自己要表達的是什麼，也很直接說自己不懂半導體，直批「這像是曾參殺人的一齣戲」，本來不想回應，只好趁這個機會再講清楚一點。

謝金河表示，去年大選期間，很多媒體在吵ECFA，大多數親中媒體強調失去ECFA，台灣經濟會完蛋。但他認為ECFA只剩臍帶關係，實質影響沒那麼大，反而是中國對全世界輸出通縮，很多中國標準規格、大量的生產產業會受到嚴重打擊，未來經營會面臨沈重壓力，終會淪入價格殺戮戰。

謝金河進一步以水泥、鋼鐵等代表性產業舉例表示，水泥產業，在中國年產30億噸、台泥5000萬噸，而鋼鐵則是在台灣的中鋼1000多萬噸、中國10億噸起跳，還有中國石化業產能全開，台塑首當其中。中國年產7億隻豬，但養豬業全部養到賠錢。

謝金河說，價格殺戮到了今（2024）年則是衝擊電動車產業，中國電動車將全世界殺成一片鴻海，最後會衝擊到半導體產業。因為美國管制EUV，高階晶片的生產，中國仍不得其門而入，台積電會一枝獨秀，但成熟製程晶片可能在中國全面量產下殺成紅海，自2009年起，面板、太陽能模組、LED等產業，在中國殺戮下至今仍陷入苦戰。因此，提醒業者必須努力避開「大色貨」的大宗標準規格產品，努力朝高附加價值產品邁進，「這是我的一貫看法」。

謝金河表示，台泥董事長張安平帶領台泥積極轉型，台塑集團總裁王文淵也宣布100億元轉型計畫，這都是正向能量。今年台積電大漲23%，領先大盤漲幅8.1%，但3家以成熟製成為主的晶圓代工廠，股價相對弱勢，中芯國際、華虹半導體股價跌幅不小，其實像聯電去年EPS達4.93元，今年配3元現金、殖利率超過6%，股價不貴，但市場並不埋單，這是對成熟製程的半導體產業有疑慮。

謝金河表示，黃崇仁一生驍勇好戰，更擅長逆境崛起之道，他一定可以帶領集團轉型突圍再起。媒體記者沒有告知我的邏輯思維，只抓了一句話說力積電不要碰，好像是我故意在挑釁他，其實這個誤會大了，有點曾參殺人的味道！

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