「力積電不要碰」遭黃崇仁嗆不懂半導體！謝金河喊冤媒體斷章取義

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謝金河表示，去年大選期間，很多媒體在吵ECFA，大多數親中媒體強調失去ECFA，台灣經濟會完蛋。但他認為ECFA只剩臍帶關係，實質影響沒那麼大，反而是中國對全世界輸出通縮，很多中國標準規格、大量的生產產業會受到嚴重打擊，未來經營會面臨沈重壓力，終會淪入價格殺戮戰。
謝金河進一步以水泥、鋼鐵等代表性產業舉例表示，水泥產業，在中國年產30億噸、台泥5000萬噸，而鋼鐵則是在台灣的中鋼1000多萬噸、中國10億噸起跳，還有中國石化業產能全開，台塑首當其中。中國年產7億隻豬，但養豬業全部養到賠錢。
謝金河說，價格殺戮到了今（2024）年則是衝擊電動車產業，中國電動車將全世界殺成一片鴻海，最後會衝擊到半導體產業。因為美國管制EUV，高階晶片的生產，中國仍不得其門而入，台積電會一枝獨秀，但成熟製程晶片可能在中國全面量產下殺成紅海，自2009年起，面板、太陽能模組、LED等產業，在中國殺戮下至今仍陷入苦戰。因此，提醒業者必須努力避開「大色貨」的大宗標準規格產品，努力朝高附加價值產品邁進，「這是我的一貫看法」。
謝金河表示，台泥董事長張安平帶領台泥積極轉型，台塑集團總裁王文淵也宣布100億元轉型計畫，這都是正向能量。今年台積電大漲23%，領先大盤漲幅8.1%，但3家以成熟製成為主的晶圓代工廠，股價相對弱勢，中芯國際、華虹半導體股價跌幅不小，其實像聯電去年EPS達4.93元，今年配3元現金、殖利率超過6%，股價不貴，但市場並不埋單，這是對成熟製程的半導體產業有疑慮。
謝金河表示，黃崇仁一生驍勇好戰，更擅長逆境崛起之道，他一定可以帶領集團轉型突圍再起。媒體記者沒有告知我的邏輯思維，只抓了一句話說力積電不要碰，好像是我故意在挑釁他，其實這個誤會大了，有點曾參殺人的味道！