今日軍武／對台軍售因俄烏戰爭延宕 美議員提「馬蓋先」解方
2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭引爆俄烏戰爭，2年以來戰爭看不到結束盡頭，美國軍工產業生產的武器因為要優先供應烏克蘭，以及新冠肺炎疫情因素，造成對台軍售交付武器延宕。至美國對台軍售高達價值220億美元、19項武器延遲交貨，影響國軍建軍備戰規劃期程。對此，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）提出「馬蓋先式」解決方案，只要稍加修改就能成為即時的抗中力量。
記者呂炯昌／台北報導
美軍顧問團根據歷年來漢光演習結果，認為要阻止共軍犯台，必須用反艦飛彈擊沈半數的共軍登陸船艦。不過，由於中科院的雄二、雄三飛彈產能有限，因此美國國防安全合作局（DSCA）2020年時宣布出售台灣100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚陸射型RGM-84L-4 Block II飛彈、4枚RTM-84L-4 Block II操演飛彈、411個飛彈彈箱、100輛岸置型魚叉飛彈系統運輸載具、25台雷達車，和相關零件備品及後勤資源。國防部編列866億元採購魚叉飛彈，但受到俄烏戰爭爆發等因素影響，將延後5到10年交貨。
2023年2月，蓋拉格曾秘密訪台，期間曾晉見蔡英文總統、賴清德副總統等人，返美後向不同美國媒體投書，呼籲美國對台軍售能準時交貨。蓋拉格提出有創意性的「馬蓋先」解方，盡快提供台灣迫切需要的自衛武器。所謂的「馬蓋先」解方就是運用現存零組件與庫存中的舊款魚叉飛彈相結合，可協助台灣拿到急迫需要的武器。
「美中戰略競爭特別委員會」訪團上月22日至24日訪台，並在外交部安排下舉行媒體見面會，由於訪台期間正值俄烏戰爭爆發2週年。因此媒體關注美國對台軍售武器交付延宕問題，蓋拉格舉例，美國售台魚叉（Harpoon）反艦飛彈，可以先把美國軍武庫中即將退役，或是要移往他處深層存放的舊型飛彈提供給台灣，只要稍加修改後就能成為對抗中國的力量。