比特幣飆新高後暴跌！專家點出原因不意外　但漲勢不會到此為止　

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目前來看，比特幣反彈至6.5萬美元附近，對於比特幣衝新高後又暴跌，李其展並不意外。他說，比特幣「本來就這樣」，就如同黃金一樣，在美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表國會證詞前，市場先炒一波，加上比特幣產出減少，比特幣ETF鎖倉效應，還有算力缺乏，改去做AI，挖礦就變少，這些都是讓比特幣衝高的原因。
只是，比特幣衝高後又崩跌下來，他說，大家也怕美國聯準會主席發表國會證詞有變數，因此，不只比特幣跌，美股也下來，大家都先獲利了結，避免意外發生，接下來再看狀況。
不過，就過去經驗來看，李其展分析，一般來說，在利多發酵完後，市場就會先賣一波，比特幣跌到6萬美元左右再重新打底，因此，「比特幣也不會到此為止」，這波在幣圈大家還是滿樂觀的，只是有部分先獲利了結，比特幣還是有機會再繼續衝高，至於會衝到多少？畢竟比特幣都可以在2、3天從不到6萬美元漲破6.9萬美元，漲逾10%，未來價位很難說。
也因為比特幣可以在2、3天內飆漲10%、20%，當然，它也可以在幾小時跌回去，因此，李其展認為，比特幣投資較適合對市場較了解、能承受波動度高的人，還有技術分析很強的人，知道這時追高的最大風險在哪，至於追求價值投資或長期投資的人，在行情比較有點失控或市場有點過度熱絡去搶進，通常風險就會比較高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。