瑞莎小將摘世界體操賽3金2銀 外國教練驚：台灣孩子很有美感
巴黎奧運倒數計時，世界級體操大賽Miss Valentine率先在2月底舉辦，吸引了來自全球44個國家460多位好手同台競賽，藝人瑞莎繼去年率領瑞星小將前往參賽奪得一銀一銅的成績，今年表現更為亮眼，獲得三金二銀，成績大幅躍進，台灣孩子舞蹈的美感讓國際評審驚艷。瑞莎說：「這比賽是我們參加過最難的，對我們來說已經是很大的挑戰，不過看到孩子們明顯的進步，真的很開心，很感動。」
記者羅凌筠／綜合報導
瑞莎回憶比賽過程中跟其他國教練交流，對方十分訝異台灣有如此高的水準能孕育出表現這麼優良的選手，讓她聽了很自豪，因為Miss Valentine是體操界每一年第一個國際級的大賽，這次還看到許多準奧運選手的全新編舞讓她們大開眼界，瑞莎說：「整場比賽真的太好看了，學習了不少，雖然很多其他國家的教練和裁判們說我們孩子跳得很有美感，但外面的世界有很多很強的對手，這會讓我們會想要再更加努力一點，要拿下更好的成績。」
前往愛沙尼亞參賽對瑞莎與瑞星小選手都是一場體力的挑戰，不只單程飛行時間就超過30小時，過程中必須要克服時差與當地寒冷的氣候，但瑞莎不嫌苦，因為她認為更重要的是培養台灣選手國際賽的經驗，不過瑞莎也坦言瑞星創立至今真的很辛苦，但辛苦不是來自於自己，而是怕孩子們這麼努力，有一天卻沒資源的話怎麼辦。
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