台中捷運宅「文華高中站」　開始標售

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交通局長葉昭甫表示，「文華高中站」捷運宅是台中市捷運土地開發場站的領頭羊，也是捷運綠線首件引入公共運輸導向開發模式，透過民間與公家合作，共同開發土地創造高價值空間，建案緊臨7期黃金地段，重大建設聚焦的水湳經貿園區，除了有占地寬廣的中央公園綠地，還有台中綠美圖、台中國際會展中心、中台灣電影中心、水湳轉運中心等建設與產業發展挹注，加上受惠於交通方便，縮短通勤、通學時間，獲購屋民眾青睞。
交通局說，台中捷運綠線共構宅位在「文華高中站」，該棟建築層數為地上28層，地下6層，規劃有社區圖書館、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等多樣化設施，生活機能完善又豐富，提供安心、放心、貼心的居住品質，與房市表現相較，捷運宅生活環境與保值性俱佳。
交通局指出，有意標售台中捷運綠線共構宅的民眾，請於公告期間內自行下載標單，相關資訊可上交通局網站「台中市公共運輸及捷運工程處/本處消息/標售不動產資訊」下載。公告期間如有帶看房屋需求，可至網站內填寫「立即預約」，或洽該案委託廠商松彬不動產估價師事務所，電話(04)2376-6333預約看屋。
交通局貼心提醒，台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8)標售作業僅委託松彬不動產估價師事務所辦理，未委託其他民間不動產仲介業者，民眾如有疑義，歡迎洽詢台中市政府公共運輸及捷運工程處。