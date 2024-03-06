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陸一龍大安區房價飆漲45倍　突爆「張小燕買新豪宅」：胡瓜住對面

▲陸一龍（左）大安區住處房價飆漲45倍，透露好友張小燕買新豪宅。（圖／翻攝自陸一龍臉書）
▲陸一龍（左）大安區住處房價飆漲45倍，透露好友張小燕買新豪宅。（圖／翻攝自陸一龍臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

老牌男星陸一龍演過《包青天》、《劉伯溫傳奇》、《台灣靈異事件》等劇，近年也客串多部偶像劇和影集，今（6）日他出席愛傳承關懷演唱會，透露和老友張小燕、譚艾珍等人每月聚會，張小燕目前獨居在新買的信義區豪宅，胡瓜也住附近，並說自己大安區45坪的老家房價暴漲，據悉翻了35倍，不過沒打算出售。

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▲陸一龍出席愛傳承關懷演唱會活動。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲陸一龍出席愛傳承關懷演唱會活動。（圖／台灣優質生命協會提供）
陸一龍表示，幾個月前到張小燕的住處作客，「她新家買在信義區」，稱讚對方新居空間很大，還買在胡瓜對面，兩人當鄰居，而張小燕子弟兵黃子佼捲入性騷擾醜聞，他坦言張小燕當下心情很糟糕，為此傷神，「當然難過不捨，我們聚會有小聊，她回答得很輕鬆，我不是當事者，這個原委不清楚，不能代替發言！」

此外，陸一龍說自己不認識黃子佼，不過曾經跟孟耿如拍八點檔《火車情人》，劇中兩人演父女，他問過張小燕：「要不要帶黃子佼一起來吃飯？」但張小燕認為當時不太適合，擔心模糊焦點便作罷。

▲73歲陸一龍身體硬朗，至今還在戲劇圈，沒有退休。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲73歲陸一龍身體硬朗，至今還在戲劇圈，沒有退休。（圖／台灣優質生命協會提供）
現在陸一龍住在台北市大安區延吉街華廈，權狀有45坪，民國64年以一坪4萬元購入，當時價值168萬元，如今該地段房價飆漲，他笑說：「不知道現在漲幾倍！」據了解，該處屬於台北市蛋黃區，以現金市值粗估至少翻35倍。

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