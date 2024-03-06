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柯文哲拍板新人事！中央委員遞補人選出爐　參戰麥寮鄉長補選

▲民眾黨中央黨部會後記者會，由發言人李頂立、新聞部主任吳怡萱會後轉述，通過中央委員、麥寮鄉長提名等人事案。（圖／記者邱新博攝，2024.03.06）
▲民眾黨中央黨部會後記者會，由發言人李頂立、新聞部主任吳怡萱會後轉述，通過中央委員、麥寮鄉長提名等人事案。（圖／記者邱新博攝，2024.03.06）

記者邱新博／台北報導

民眾黨今（6）日舉行中央委員會，，原先9名票選的中央委員，在1月下旬已有4人旬陸續提辭，民眾黨發言人李頂立會後公布，已正式完成孫正華、端木正、李國璋三位委員的遞補；此外，有關於麥寮鄉長補選，徵召黨員林宜豊參選；另通過中央黨部幹部人事案，由參與過大選的前金門黨部主委周曉芸出任組織發展部副主任。地方組織方面，台北市黨部主委由民眾黨台北市議員張志豪接任、宜蘭縣黨部主委由前立委陳琬惠接任。

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麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉嫌賄選，判決當選無效，現由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告4月13日進行補選。民眾黨今天舉行中央委員會，通過徵召林宜豊參加麥寮鄉長補選。民眾黨發言人李頂立表示，會在該區提名人選，是考量2024總統大選時，民眾黨主席柯文哲在該區的得票表現高於平均，當地的年輕人口多，相對來說有競爭力。

另因為1月下旬陸續有中央委員提出辭職，日正式遞補孫正華、端木正、李國璋等三位委員，會後柯文哲主席也授予聘書。另通過中央黨部幹部人事案，由參與過大選的前金門黨部主委周曉芸出任組織發展部副主任。

民眾黨也公告通過地方組織幹部的人事案，名單如下：

台北市黨部主委 張志豪

新北市黨部主委 陳世軒

桃園市黨部主委 林秋霖

新竹黨部主委 李國璋

台中市黨部主委 江和樹

彰化縣黨部主委 張雪如

南投縣黨部主委 簡千翔

嘉義縣黨部主委 張啓楷

高雄市黨部主委 莊貽量

屏東縣黨部主委 林育先

宜蘭縣黨部主委 陳琬惠

花蓮縣黨部主委 張天民

台東縣黨部主委 陳宏宗

金門縣黨部主委 吳嘉將

澎湖縣黨部主委 蕭越

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