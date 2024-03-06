5月報稅前置作業開跑！想稅額試算先確定3件事　6大常見問題看這

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但為了在報稅前順利寄出「稅額試算通知書」，或寄發郵簡、簡訊通知自行查詢及下載，納稅人必須先確認3件事，包括一、申請不適用稅額試算服務（想自行網路申報，以後不再收到通知書）；二、撤銷原申請不適用稅額試算服務（曾申請不適用，想撤銷原申請）；三、變更稅額試算通知書郵寄地址（搬家或不便收掛號信，想改收件地址）。
若112年度綜合所得稅擬申請不適用稅額試算服務、撤銷原申請不適用、申請變更郵寄地址等，或不希望家戶成員查調其個人的所得及扣除額資料，記得在今年3月15日前提出申請，除可採用書面方式（申請書格式可於財政部稅務入口網/書表及檔案下載/申請書表及範例下載/綜合所得稅下載使用）向國稅局提出申請外，也在3月15日晚上12點前採用網路申請。
如果符合「綜合所得稅結算申報稅額試算服務作業要點」規定的適用對象及條件，國稅局將主動試算112年度綜合所得稅應納（或應退）稅額，並在今年4月25日前，以掛號寄發稅額試算通知書；或以郵簡、簡訊通知憑證使用者，自行至財政部電子申報繳稅服務網站下載稅額試算書表電子檔案。
而納稅義務人一旦申請不適用稅額試算服務，以後年度無需再逐年申請，國稅局也將不再寄發稅額試算通知書等表單，納稅義務人應於報稅期間自行辦理結算申報。以前年度已申請不適用者，若要申請適用，也可於申請期間內，攜帶國民身分證及印章，向戶籍所在地國稅局以書面撤銷原申請不適用的稅額試算服務措施，原採線上申請不適用者，亦可透過網際網路撤銷原申請。
不過，相信還是有很多納稅人對於「稅額試算通知書」感到困惑，包括報稅前會收到「稅單」嗎？為什麼我沒有收到？沒收到或不採用怎麼辦？怎麼知道今年有沒有？何時會寄？寄到哪？為什麼收到的是郵簡或簡訊通知？財政部也針對6大問題一一解惑。
一、綜所稅申報前會收到「稅單」？
這不是稅單，正確叫作「稅額試算通知書」，綜所稅要自己申請，因所得來源複雜且扣除額項目多，我國綜所稅採「自動申報制」，就是納稅義務人要自行申報去年的所得。而綜所稅申報有很多種，「稅額試算服務」是其中一種，國稅局會篩選適用案件，主動試算稅額並寄發通知書。
二、為什麼我沒收到「稅額試算通知書」？
所謂「稅額試算服務」，即國稅局每年針對去年及當年的課稅資料，篩選適用案件，主動試算稅額並提供「稅額試算通知書」給納稅義務人的一種報稅方式。但不是每年都有，年年進行篩選，也不是每個人都有，符合條件才有，不用申請由國稅局主動篩選，這只是申報方式的一種，沒收到沒關係，還可自行申報。
三、沒收到或不採用怎麼辦？
很簡單，自行網路報稅就好，用手機電腦都能報，登入方式有6種，登入報稅系統後就能下載自己的申報資料，也可以編修資料，依報稅流程逐步操作就完成報稅。
四、怎麼知道今年有沒有？
4月25日起上網查就知道，先進入「財政部電子申報繳稅服務網」然後點國人綜合所得稅、稅額試算服務、申報查詢、112年度是否適用稅額試算服務查詢，只要輸入身分證統一編號加民國生日年就可，不適用也會說明原因，若有疑問也可洽戶籍地國稅局或市話撥打0800-000-321。
五、何時會寄？寄到哪?
4月25日前會陸續用掛號寄出，以去年度申報書提供的退補稅通知送達處所地址為主，未填者為戶籍地址。也可以申請改地址，申報當年度2月15日至3月15日開放變更郵寄地址，可以線上申請（財政部電子申報繳稅服務網）或臨櫃申請（就近國稅局）。
六、為什麼收到的是郵簡或是簡訊通知？
若是符合3大適用對象，包括1、去年自行以憑證或行動電話認證線上登錄完成申報；2、40歲以下且非屬身心障礙或身心失能者；3、超過40歲但未滿70歲且非屬身心障礙或身心失能者，就會收到郵簡或簡訊通知。
國稅局不主動寄紙本資料，依去年申報資料有無留存手機號碼，改寄發簡訊或郵簡通知。當然，也可自行至「財政部電子申報繳稅服務網」查詢並下載稅額試算通知書等相關書表，也可以直接選擇網路報稅。