修杰楷、王柏傑走廊打成一團！女服務生淡定拿走「1物」超專業
知名藝人修杰楷、王柏傑、設計師Sam一行人今（6）日凌晨前往錢櫃忠孝店唱歌，豈料一行人酒後與統促黨成員陳亞豪、羅羣升爆發肢體衝突，導致修杰楷左眼角受傷，王柏傑身上則有多處擦挫傷，身上竟然還有血跡，5人全被警方帶走。稍早監視器畫面曝光，一群人在鬥毆時，錢櫃一名女服物生路過，她十分淡定，未上前制止，先將滅火器、立牌都拿走，避免成為武器互相攻擊。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，修杰楷與王柏傑今天凌晨4時許前往北市忠孝錢櫃消費，但同行的小鬼妹婿Sam疑似在搭電梯時與有著竹聯幫背景的統促黨成員陳亞豪發生口角衝突，不料事後陳男竟帶人突然闖入包廂，將林男拖出門外毆打，修杰楷與王柏傑見狀立刻上前保護友人，但也因此雙雙受傷。
從現場監視器可以發現，當時林男遭拖出包廂後，隨即被一頓拳打腳踢，修杰楷、王柏傑在制止過程中與對方互相拉扯，進而導致身體多處受到擦挫傷，最終全被帶回派出所，依觸犯社維法將移送法院裁罰。
而畫面中一位女服務生路過，發現他們爆發肢體衝突，冷靜拿走一旁走廊上可以作為武器的滅火器、立牌，之後並未上前制止，安靜站在一旁觀看，等待轄區警方到場，態度相當從容。