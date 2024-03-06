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38婦女節7-11出手了！美式25元、拿鐵買1送1　情人節買2送2可寄杯

▲7-11歡慶38婦女節加情人節，自3月8日起至3月15日連續8天指定飲品可享買1送1，包括美式、拿鐵、厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶通通優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11歡慶38婦女節加情人節，自3月8日起至3月15日連續8天指定飲品可享買1送1，包括美式、拿鐵、厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶通通優惠。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11歡慶38婦女節加情人節，自3月8日起至3月15日連續8天指定飲品可享買1送1，先有門市厚乳拿鐵、大杯燕麥拿鐵、大杯精品美式、黑糖珍珠撞奶買1送1優惠，緊接著情人節優惠登場，門市濃萃美式、大杯卡布奇諾、冰淇淋紅茶同品項買1送1，原價50元的濃萃美式、特價25元，還有APP線上寄杯指定品項買2送2。全家歡慶38婦女節，只要即起至3月19日前提早開啟APP共享功能，就能獲得經典美式、單品美式買1送1可寄杯優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜3月8日至3月10日

◾大杯厚乳拿鐵買1送1，原價65元、特價33元
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，原價75元、特價38元
◾大杯精品美式買1送1，原價100元、特價50元
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，原價60元、特價30元

▲38婦女節7-11優惠，四大飲品買1送1，包括精品美式、燕麥拿鐵、厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶。（圖／7-11提供）
▲38婦女節7-11優惠，四大飲品買1送1，包括精品美式、燕麥拿鐵、厚乳拿鐵、黑糖珍珠撞奶。（圖／7-11提供）
📍門市｜3月11日至3月15日

◾濃萃美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯卡布奇諾（熱）買1送1，原價55元、特價28元
◾冰淇淋紅茶（冰）買1送1，原價65元、特價33元

▲歡慶白色情人節，7-11冰淇淋紅茶、大杯卡布奇諾、濃萃美式買1送1。（圖／7-11提供）
▲歡慶白色情人節，7-11冰淇淋紅茶、大杯卡布奇諾、濃萃美式買1送1。（圖／7-11提供）
📍行動隨時取｜3月11日至3月15日

◾大杯卡布奇諾（熱）買2送2，原價55元、特價28元，每日限量2萬組
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，原價65元、特價33元，每日限量2萬組
◾冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵，原價65元、特價47元，任選買5送2，
◾咖啡珍珠歐蕾買5送2，原價75元、特價54元
◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，原價110元、特價79元
◾珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，原價65元

▲7-11情人節寄杯咖啡買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11情人節寄杯咖啡買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11情人節寄杯咖啡買5送2。（圖／7-11提供）
▲7-11情人節寄杯咖啡買5送2，有咖啡珍珠歐蕾、精品冰燕麥拿鐵通通優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜3月5日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65、特價33元）
◾永豐餘生技，薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65、特價33元）

▲全家私品茶買1送1（圖／全家提供）
▲全家即起私品茶指定品項買1送1，包括花生圓圓醇奶、薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內至APP開啟共享功能，就能在3月27日起至4月2日獲得以下專屬優惠

◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價60元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）

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