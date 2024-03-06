2024年水豚「泡溫泉耐久大賽」超狂！墊底仔逆襲變冠軍：我不讓了
呆萌的水豚君，近幾年來成為全球最夯的明星動物，在人們腦海的印象中，都會覺得水豚君很喜歡泡溫泉，頭頂上還要放上一顆橘子，相當療癒人心。日前日本就舉辦了第12屆水豚「泡溫泉耐久大賽」，最終結果也充滿戲劇性，出現了墊底仔逆襲變冠軍的動漫情節。
記者潘毅／綜合報導
日本各大動物園每年都會舉辦水豚「泡溫泉耐久大賽」，到了2024年這個賽事也已經進入第12屆，每年各地動物園都會派出園區內的「泡溫泉精銳」水豚君，來參與這項賽事，與其他強敵進行對抗。
第12屆水豚「泡溫泉耐久大賽」的最終結果，也在近期出爐了，最終由來自長崎的水豚「甜甜圈」，以泡了2小時53分57秒拿下冠軍，但其實甜甜圈在去年賽事中，只泡了8分42秒位居墊底第5名，沒想到過了一年墊底仔逆襲變冠軍，得獎照片照也看見「甜甜圈」一臉驕傲，彷彿像是在說：「我不讓了！」
🏆第12屆水豚「泡溫泉耐久大賽」完整排名
🥇第1名 長崎「甜甜圈」2小時53分57秒
第2名 伊豆「松露」1小時50分49秒
第3名 埼玉「絲瓜」1小時23分5秒
第4名 那須「Kobu」25分2秒
第5名 石川「西塔」26秒
本屆賽事墊底的選手，就是來自石川的「西塔」，雖然只短短泡了26秒，但是拿到第五名獎狀的牠，卻仍舊面露自信的神情，也讓許多網友表示，希望牠能像甜甜圈一樣，明年捲土重來，一舉奪下冠軍！