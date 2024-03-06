臉書、IG大當機！三大駭客稱聯手攻擊 資安專家則認定單純故障
社群平台巨頭Meta週二（5）深夜無預警大當機，旗下產品包含臉書（facebook）、Instagram、Threads在深夜11時20分左右發生故障，使用者發現帳戶突遭登出、無法重新整理，長達2小時無法正常運作。根據資安專家表示，全球有三大駭客集團表示此番災情為他們聯手攻擊所導致，同時專家也稱目前仍無法證實該消息，可能只是單純的DNS伺服器故障。
國際中心楊智傑／綜合報導
網路資訊安全公司「Cyberint」指出，在Meta當機之後有駭客組織聲稱此事由他們和其他2個駭客團體發動的網路攻擊所導致，Skynet、Godzilla、InfraShutDown 這3個駭客組織透過Telegram群組表示，他們聯手展開的DDoS網路攻擊導致全球Meta旗下產品大範圍故障。
這些駭客組織過去有攜手攻擊Discord、ChatGPT等軟體服務的案例，其中駭客組織「InfraShutDown」更稱這起故障事件是他們全新的DDoS即時服務業務造成，並大力推廣這項業務。不過Cyberint也稱，目前仍無法證實這個說法，可能這些組織只是趁機虛張聲勢，也可能是Meta公司單純發生技術故障。
研究人員@vxunderground透過社群平台「X」表示，他們認為這波服務中斷只是單純的網域名稱系統（DNS）故障；而Meta公關總監安迪（Andy Stone）則同樣在「X」上發文稱，這次故障主要發生「技術問題」（technical issue），並未證實受到駭客攻擊，但也未能解釋發生何種技術問題。