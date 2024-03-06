iOS 17.4升級實測！iPhone 15 Pro更新後耗電感明顯　5亮點一次看

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有電池焦慮的用戶，對於iPhone「電池健康度」的趴數會特別在意，但其實「電池循環使用次數」對於電池壽命關聯性更高，以往大多需要透過繁雜的步驟才能檢視，但蘋果在iPhone 15系列已經可以在「關於本機」內直接查看。升級到iOS 17.4後，則搬移到更加直覺的「電池」欄位，點入「電池健康度」就能看到，且健康程度除了數字之外，還加入了是否「正常」，方便民眾直覺判斷，同時iPhone 15的機型上還會出現循環使用次數、製造日期和首次使用月份的資訊。
🟡新表情符號
iOS 17.4根據官方的說明文件內提到，加入多項表情符號，包含新蕈類、鳳凰、萊姆、斷裂的鏈條、搖頭和點頭，還有18個人物和身體表情符號加入了面向正反方向的選項。
🟡Apple Podcast有逐字稿
Podcast 提供「逐字稿」的新功能，和Apple Music的歌詞相同，直接點選某句就能直接跳到該段進行聆聽，還以可搭配輔助功能一起使用，但目前只有支援英文、西班牙文、法文和德文，尚未中文化。
🟡Shazam音樂辨識
蘋果旗下的音樂辨識軟體Shazam整合能力升級，可以把辨識出來的歌曲直接放入Apple Music 播放列表和資料庫，古典樂則可以加入到最新的「Apple Music古典樂」App內。
🟡遭竊裝置防護升級
遭竊裝置防護更新到iOS 17.4後即可升級，能在所有位置加強安全性的選項。同時還修正了聯絡人圖片在「尋找」中顯示為空白的問題，也改善了雙 SIM 卡的使用者傳送訊息給群組後，電話號碼從主要變成次要且會在群組中顯示的問題。