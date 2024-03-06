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iOS 17.4升級實測！iPhone 15 Pro更新後耗電感明顯　5亮點一次看

▲iPhone 15升級成iOS 17.4之後，電池健康度不看趴數，新指標為「電池循環次數」，可以直接在「電池」欄位內查看。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15升級成iOS 17.4之後，電池健康度不看趴數，新指標為「電池循環次數」，可以直接在「電池」欄位內查看。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果今（6）日推送iPhone最新作業系統iOS 17.4，加入了不少實用功能，包含了iPhone 15可以直接在「電池」欄位內查看「電池循環次數」，對於有電池健康焦慮症的用戶來說，可以更直觀的檢視目前的電池狀態。同時，加入了多款新表情符號；Apple Podcast提供「逐字稿」功能，也在這波更新名單中，可惜目前還不支援中文化。《NOWnews》實際使用iPhone 15 Pro升級最新版作業系統，更新後前3小時有感覺到耗電量較大，手機有溫熱感，但目前多App在使用上都算還順暢。

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🟡iPhone 15顯示「循環使用次數」

有電池焦慮的用戶，對於iPhone「電池健康度」的趴數會特別在意，但其實「電池循環使用次數」對於電池壽命關聯性更高，以往大多需要透過繁雜的步驟才能檢視，但蘋果在iPhone 15系列已經可以在「關於本機」內直接查看。升級到iOS 17.4後，則搬移到更加直覺的「電池」欄位，點入「電池健康度」就能看到，且健康程度除了數字之外，還加入了是否「正常」，方便民眾直覺判斷，同時iPhone 15的機型上還會出現循環使用次數、製造日期和首次使用月份的資訊。

🟡新表情符號

iOS 17.4根據官方的說明文件內提到，加入多項表情符號，包含新蕈類、鳳凰、萊姆、斷裂的鏈條、搖頭和點頭，還有18個人物和身體表情符號加入了面向正反方向的選項。

🟡Apple Podcast有逐字稿

Podcast 提供「逐字稿」的新功能，和Apple Music的歌詞相同，直接點選某句就能直接跳到該段進行聆聽，還以可搭配輔助功能一起使用，但目前只有支援英文、西班牙文、法文和德文，尚未中文化。

▲Apple Podcast逐字稿。（圖／記者周淑萍攝）
▲Apple iOS 17.4版本在Podcast內加入逐字稿功能，但目前尚未中文化。（圖／記者周淑萍攝）
🟡Shazam音樂辨識

蘋果旗下的音樂辨識軟體Shazam整合能力升級，可以把辨識出來的歌曲直接放入Apple Music 播放列表和資料庫，古典樂則可以加入到最新的「Apple Music古典樂」App內。

▲Shazam音樂辨識軟體能更有效率的結合Apple Music，辨識出來的歌曲直接加到播放列表和資料庫內即可收聽。（圖／手機截圖）
▲Shazam音樂辨識軟體能更有效率的結合Apple Music，辨識出來的歌曲直接加到播放列表和資料庫內即可收聽。（圖／手機截圖）
🟡遭竊裝置防護升級

遭竊裝置防護更新到iOS 17.4後即可升級，能在所有位置加強安全性的選項。同時還修正了聯絡人圖片在「尋找」中顯示為空白的問題，也改善了雙 SIM 卡的使用者傳送訊息給群組後，電話號碼從主要變成次要且會在群組中顯示的問題。

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