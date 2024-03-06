庾澄慶自爆孩子超不受控！被問「小哈利」近況 無奈鬆口：別管他
選秀節目《一起聽團吧》於今（6）日舉行海選記者會，歌手哈林庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔，以及陳君豪一齊現身記者會。接受訪問時，哈林不小心揭露自家孩子都不太聽他的意見，讓他尷尬又無奈，談到「小哈利」時，則是自虧一定會忍不住給兒子提供出道資源，要大家不要責怪，且認為大兒子有自己的喜好，「不用管他。」一語讓眾人笑出聲來。
記者吳雨婕／台北報導
近期哈林的兒子「小哈利」庾恩利頻頻因為優秀表現登上媒體版面，今天稍早還因為全英文流利受訪，大方又有禮貌的態度，讓粉絲狂讚，哈林受訪時被問到會不會支持小哈利出道，他直言：「那是他自己的意願，玩得愉快就OK。」至於願不願意提供兒子出道資源，哈林先是嘆了一口氣，才開口：「我希望不要，但可能還是會，有點兩難。自己靠自己的狀態比較好，但身為人父忍不住，大家不要怪我。」
記者會現場，哈林一現身就引爆全場最大的尖叫聲，活力十足的他展現Rock態度，帶領其他3人擺出拍照姿勢，還一度仰天長嘯，跟著現場播放的歌曲扭動身體，看起來心情相當不錯。現場4人聊起得過的獎項數量，哈林首先表示只拿過一座，並爆料私下在聊天時，乱彈阿翔明明得過最多，結果一問竟然回答「算不出來」，讓他受不了差點在現場翻白眼。
記者會上公布參選資格時，乱彈阿翔幽默表示，如果像他一樣留長髮的話，「盡量臉要露出來。」一段話，立刻引起全場笑聲；哈林則說：「要是自己的創作曲，其他沒有限制。」輪到陳君豪說話時，明明眼前就有大字報，沒想到他依然口誤，把「同音不同字」，講成「同字不同音」，馬上被眼尖的哈林抓包，鬧了個笑話，現場歡聲笑語不斷。
講到玩團的人似乎都偏有個性，哈林被問到會不會不太願意讓孩子們玩團，他笑回：「現在的小孩玩什麼都有個性，看你在什麼環境。」媒體緊接著追問會不會給孩子建議，哈林突然一臉尷尬，語帶無奈的說：「大的小的都不聽，小的不會聽，也不一定會記得，大的有自己的喜好，不用管他。」
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