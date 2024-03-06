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台中會展西側案60億元　楊瓊瓔促政院核定

▲立委楊瓊瓔促政院一月內核定台中水湳經貿園區(圖／楊瓊瓔提供2024.3.6
▲立委楊瓊瓔促政院一月內核定台中水湳經貿園區(圖／楊瓊瓔提供2024.3.6

記者柳榮俊/台中報導

台中國際會展中心西側開發案國發會批准60.31億元，立委楊瓊瓔促政院一月內核定台中水湳經貿園區被視為台中下階段最具產經潛力標的，其中台中水湳國際會展中心的開發被業界認爲是園區發展關鍵，展中心西側興建過去因經費、中央和台中市府權利金分配爭議等不斷「卡關」。楊瓊瓔今(6)在立法院經濟委員會質詢此案件進度時，國家發展委員會主委龔明鑫表示，已批准送案給行政院，總經費為60.31億元，依過去經驗政院約需一個月核定。

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台中水湳經貿園區第一期東側由中市府自籌，預計2025年可營運，第二期西側則規劃由中央補助經費、市府規劃興建，但從2019年起，歷經經費不足、經濟部提出調整中央地方權利金比例等爭議，又遇疫情，開發進度停擺，更曾成為台中市長選戰議題。


楊瓊瓔質詢指出，台中會展1年平均至少有約60檔，但目前烏日台中國際展覽館只有1107個攤位，櫃位不足讓許多賣家跟產業界飽受困擾，許多人要花很多成本到外地甚至出國參展，若水湳國際會展中心西側能在中央和地方協力下完成，台中會成為串連台灣貿易業、觀光等邁向國際的平台。


楊瓊瓔表示，西側案經她與經濟部多次爭取溝通協調，現國發會批准是邁向最後一哩路，這是全國性重大工程，會跟國發會追蹤後續，她認為行政院核定不用一個月，請國發會一起追蹤政院進度，力促一個月內核定。


龔明鑫表示，台中國際會展中心西側開發案，國發會對此案始終就是支持，也搶時間批出去，通常政院不會太久，會全力支持委員建議，追蹤行政院儘速核定。


楊瓊瓔表示，中部產業界會展需求至少5000攤位，東側由台中市府自行籌編預算88億元預算，最大攤位數可達2360攤，預計今年整體工程完工，西側由台中市出地、中央出資委由市府興建，預計興建2100攤。


楊瓊瓔表示，根據國發會送出的計畫，西側興建期成為113年至120年，興建總經費為60.31億元，除可提供未來台中智慧機械、自行車、重型工具機等產業展覽使用，預估興建期間平均每年創造約1800個就業機會，營運期間可創造約6655個就業機會。

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