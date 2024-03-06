台灣第2家涵碧樓確定落腳雲林　住1晚要2.5萬「住房率仍9成」解密

我是廣告 請繼續往下閱讀
菜色過八關 員工都要會說菜
他強調，就算他再忙，也堅持要每周抽出時間召開海內外的三家涵碧樓連線的戰略會議，會議中除了經營戰略討論，更有90%的時間都花在調整菜色，開發新菜色，他希望涵碧樓不僅景色來吸引人，更引進各地特色菜到涵碧樓，像是日月潭涵碧樓使用南投中寮的香蕉，高雄燕巢的芭樂與蜜棗等。賴正鎰還制定涵碧樓的餐廳菜色都必須先「過八關」，「菜品研發八大公式步驟」包括市場調研、菜品提煉、菜品確認、內部審核、客人試吃、菜品標準化、服務標準化及應季調整，透過更嚴謹的科學流程，推出迎合客人的當地特色菜或拿手菜。規定餐廳員工都必須要會「說菜」，並找人拍攝烹飪美食的影片。
專人寫員工手冊 開創七星級人生
另外，因應網路普及，涵碧樓也推動網紅也以「一生必住一次」為主題，特地到涵碧樓度假，拍攝開箱影片，賴正鎰還提到，涵碧樓真正要給客人「享受孤獨感」，苡仁一住就三、五天、一周，甚至有人住上一個月。至於能做到平均近九成的住房率，並有高達45%的回宿率，賴正鎰說，除了美景，其次當然就是服務與美食。維繫2萬條SOP與服務精神，除了有專人隨時點檢員工有沒有照SOP做，他還找人專門為員工寫了一本書「從涵碧樓開創七星級人生」，為員工教育訓練與服務精神，做了潛移默化的改變。
疫情過後 追求零PT
疫情過後，涵碧樓邁入第22年，為了要維持服務水準，賴正鎰要求涵碧樓要做到「零PT（兼職人員）」，因為他認為涵碧樓客人平均每晚住宿及餐飲的消費約2.5萬元，收費如此之高，絕對不能夠用小時工。而想要到涵碧樓度假，尤其是遇到旅遊旺季，像是日月潭的花火節與農曆春節等，提醒客人，最好都半年前搶訂。
日月潭除了涵碧樓，更有台灣人壽買下股權的日月行館，並由漢來集團拿下「日月潭日月行館」未來 40 年的經營權，日月行館坐落於日月潭涵碧半島至高點，原址乃是蔣公介石先生最著名的下榻住所，「日月潭日月行館」將改名為「漢來日月行館」，不僅房間重新裝潢，坪數最低15坪起，還標榜每一間都是套房且每間都可看得到日月潭湖面景觀，並享有個人浴池，業者透露，屆時房價將包裝成一泊二食，且每晚2萬8千元左右，預計要創下日月潭周邊飯店最高房價，估計暑假前將可開始迎客。