醫護團體與政院達共識取消抗議　林佳龍憶會面：為醫療量能努力

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對於大家關心的夜班津貼及護理人力問題，林佳龍轉述，王必勝曾在會中提到現行「強化醫院夜班護理照護量能方案」，來補足各層級醫院落實三班護病比所須之夜班人力缺口，對於衛福部體恤疫情期間夜間護理人員的辛勞，先前編列40億專款的美意，也希望能夠得到更妥善的分配。
林佳龍說，向部長薛瑞元了解後，衛福部也已對此討論盼能夠縮小各層級醫院差距，至於所需籌措的經費以及是否回溯等問題，他也會在能力範圍內來協調預算的撥補，讓這份心意更加盡善盡美。
林佳龍指出，很高興看到協會和政府之間的溝通結果能夠達成共識，包括立法委員劉建國、黃秀芳也特別關心，目前在短期措施上，除了護理獎勵夜班費層級差距縮減，未來也會邀請社區醫院協會參與衛福部醫院評鑑改革小組，確保各層級醫院能夠發揮最佳效能。
在中長期措施上，林佳龍說，未來推動「醫院總額支付制度研議方案」，將地區醫院點值從優支付納入健保改革，也會重新檢討健保藥價政策，解決社區醫院藥品採購問題，並引導地區醫院參與高齡照護，提供相應獎勵與政策支持。
林佳龍指出，護理專業是寶貴的人才資源，為了避免在各醫療部門之間惡性循環的人才流動形成缺口，政策也更要著重於留住並吸引優秀人才投入護理專業。
林佳龍提到，謝謝醫護人員在第一線守護國人的健康，特別是在過去疫情期間不分日夜承擔起社會責任，也感謝各公協會替基層醫護的權益發聲，建立與政府的政策溝通平台，讓政府的施政可以更符合醫護人員的需要。
他說，相信能夠照顧好護理人員的工作環境與福利，也才能讓大家有更多的心力，將關懷與專業來照顧國人，共同守護彼此的健康，形成健康的正向循環。