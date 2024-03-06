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綠營指控謝國樑動用「二信企業」！動員罷免議長　謝國樑親上火線

▲今（6）日民進黨基隆市議會黨團召開記者會，出示一段音檔控訴謝國樑動員二信家族企業連署罷免，遭罷免名單包含議長童子偉、議員張之豪、議員鄭文婷。（圖／市府提供）
▲今（6）日民進黨基隆市議會黨團召開記者會，出示一段音檔控訴謝國樑動員二信家族企業連署罷免，遭罷免名單包含議長童子偉、議員張之豪、議員鄭文婷。（圖／市府提供）

記者孫唯容／綜合報導

基隆東岸廣場頻爭議，有民眾不滿基隆市府強行開鎖進入商場，傳要發動罷免謝國樑，國民黨也曾說要反制罷免議員。今（6）日民進黨基隆市議會黨團召開記者會，出示一段音檔控訴謝國樑動員二信家族企業連署罷免，遭罷免名單包含議長童子偉、議員張之豪、議員鄭文婷。謝國樑下午也親上火線回應。

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民進黨團今天召開記者會，出示1份音檔，指控二信家族企業要求每個員工找4個人連署罷免議長童子瑋、議員鄭文婷和張之豪。民進黨基隆市議會黨團總召陳宜指出，該行為刻意塑造成藍綠政治惡鬥，藐視立法權的監督、制衡，簡直膽大妄為，無法無天。

市議員張顥瀚表示，昨天晚間收到吹哨者的訊息，二信總社於昨天上午邀集各分行主管開會，當下要求二信企業員工應於週五交出四個名單，來罷免民進黨籍地方議員。張顥瀚認為，謝國樑到現在還搞不清楚狀況，違法亂紀在先，市長不先解決市政問題，反而開始清算提出問題的人，其中還包括地方民意機關最高首長。

鄭文婷指出，自己從擔任市議員起就結束律師事務所的業務，為了專職、專心做好民代的工作，在議會所為的質詢都是本於權責，針對事實而為，不料卻招來謝國樑的報復行動，希望謝國樑不要玩火自焚，以為自己有錢就可以逼迫家族企業員工做他們不願意做的事情。

針對民進黨團指控，謝國樑市長今天下午親上火線，他表示過去兩天來跟童子瑋議長一直在針對彼此基層的情緒來深度合作並進行安撫，也肯定童子瑋的做法，認為對童子瑋提出相關連署的團體應該要立即停止，不該再繼續下去。

謝國樑也表示，不贊成任何形式的罷免，公職人員應該透過選舉來決定他的去留，而不是任意地提出罷免。謝國樑最後提到，任何政黨都可以輕易取得兩階段選舉人口百分之十的連署後，即可進行投票，不僅不合理，更對台灣的政治穩定性有實際傷害。未來，希望三黨可以再度修法，更加完善公職人員選舉罷免法，讓公民的權益及政治人物的權利義務有效保障。

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