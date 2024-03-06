柯文哲拋N+1黨內炸鍋？ 民眾黨喊非定案：會做整體性評估
民眾黨主席柯文哲日前喊出2026地方選戰「N+1」提名策略，引發黨內異音，對此，民眾黨發言人李頂立今（6）日表示，「n+1」是針對總統大選得票數據分析，所做出的戰略考量，還會做整體性的評估；民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱則說，基層的聲音都有收到，民眾黨要發展絕對不會只是守住一個n，要可長可久發展，要考量長遠性。
記者邱新博／台北報導
民眾黨今天舉行中央委員會，會後進行聯訪，被問及柯文哲提出2026「n+1」，傳出遭到黨內議員反對？李頂立表示，當時柯文哲原意是針對整體總統大選得票數據分析所做出的戰略考量，距離2026大選提名時間還早，再來就是實際上的提名，一定會按照各地方情形，當然也要考量到各地方的組織，以及各地現任民代的聲音、建議，都會考量，還會做整體性的評估。
吳怡萱則指出，民眾黨台北市議員黃瀞瑩也坦言，對於民眾黨整體未來發展，不可能只守住n，對現任議員來講，民眾黨要可長可久發展，當然需要新的人才加入，可以分現在跟未來，n+1除了是從總統大選數據來分析，還是要考量，面對2026這一戰，還是要以現階段資源多寡，以及候選人特質是否可以被選民接受，並依選區去安排。
吳怡萱表示，基層聲音黨中央都有收到，n+1不是定案，還有很多討論空間，她強調，若以未來方向來看，民眾黨要發展絕對不會只是守住一個n，要分現階段跟發展性來看，民眾黨要發展還是要思考長遠性。