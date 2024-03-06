歌迷注意！高市府續推商圈夜市優惠券

高雄3、4月計有多場大型演唱會陸續登場，除了包括台日韓大咖匯集的7-ELEVEN高雄櫻花季、五月天及大港開唱等演唱會，還有4月份即將登場的Golden Wave in Taiwan演唱會，預計吸引超過30萬名歌迷。高市府未把握演唱會商機將於3月22日起持續配合演唱會辦理日期，推出「2024商圈夜市優惠券」歌迷朋友憑票到指定高捷車站即可兌換。
記者郭凱杰／高雄報導
經發局長廖泰翔表示，從去年開始對接大型演唱會的「加食延暢」專案，串連各大商圈、夜市及特色店家，提供憑門票換優惠的促銷活動，延長歌迷停留高雄的時間，其中也包含許多外籍歌迷。
除了演唱會期間各大商圈夜市來客數與營業額持續提升外，居酒屋、餐酒館、酒吧、宵夜等夜經濟店家也明顯可以感受到歌迷的消費，甚至連早午餐店都獲得外溢的好處，「加食延暢」的效果不只延暢到半夜，甚至可以跨日到隔天。這次使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過百家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家，繼續帶動無限商機。
7-ELEVEN高雄櫻花季主辦單位寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，為迎接春天最浪漫的高雄櫻花季，同時也設計很多櫻花應景陳設，除了聽歌、飲食外，還可以拍照打卡；也與市府合作，只要憑門票即可獲得商圈夜市優惠券，在指定的商圈夜市消費折抵，歡迎大家購票進場享受最浪漫的櫻花季。
歌迷朋友憑演唱會門票兌換面額50元的商圈夜市優惠券，指定高捷車站包含：左營、巨蛋、高雄火車站、美麗島、三多及鹽埕埔，從早上10:00至晚上22:00（部分站點服務至24:00）都有提供兌換服務，為了讓歌迷有更完整的旅遊體驗，更精心製作優惠攻略地圖，以及推薦行程。
同時提醒歌迷，因為洛史都華演唱會的取消，所以原定於3月8日至10日的捷運站發券服務也隨之調整，請歌迷注意不要白跑。