台式小火鍋「冷門口味」名單超意外！他秒被這碗驚豔：其實很可以
火鍋店是台灣人非常熱愛的餐廳之一，其中平價好吃的小火鍋更是受到歡迎，近日百萬YouTuber「見習網美小吳」就開箱「小火鍋賣最差的品項」，並網羅多個冷門的小火鍋口味一次評比，其中也有讓眾人驚豔的好吃品項，直呼「冬天吃很可以！」
記者賴禹妡／綜合報導
小吳近日在YouTube上傳最新影片，主題為「小火鍋賣最差的品項」，並到各間小火鍋店蒐集冷門口味，買回來和夥伴一起開箱。眾人一開始就認為，小火鍋屬於重口味的美食，「怎麼可能難吃到哪裡去！」但也有人指出，大家都只喜歡買招牌口味，才會對小火鍋有這個印象。
小吳團隊第1個開箱的小火鍋冷門口味是「壽喜牛肉鍋」，雖然聽起來貌似很普遍，但眾人一致認為，裡頭的牛肉沒有壽喜燒醬汁味，台式小火鍋的湯頭讓整鍋如同一般昆布鍋，雖然不難吃，但是沒有取名為壽喜燒的意義，改名為「日式牛肉鍋」更加合理。
小火鍋第2個冷門口味是「山藥薏仁」，小吳一行人剛倒出火鍋，就被濃稠的湯底嚇到，實際品嚐之後，眾人表示山藥味道不明顯，這個口味不夠清爽，也不適合做成火鍋。第3個冷門口味是「咖哩豬肉鍋」，Yoyo一吃馬上認出就是「螢光咖哩」的味道，湯底味道偏淡、不夠濃郁，「很像原本是乾的泡麵，不小心煮成湯的」。
第4個開箱的小火鍋冷門口味則是「胡麻薑燒鍋」，一打開蓋子就散發出麻油香味，眾人一吃也認為就是麻油雞的味道，香氣非常濃郁，「冬天吃感覺很可以耶」，建議可以換名字，可能會增加顧客的購買率。
最後一個開箱的小火鍋冷門口味就是「味噌魚片鍋」，湯底喝起來是台式味噌湯，但魚片的土腥味過重，影響到整鍋味道，又因為有海鮮配料，價格訂得較高，因此成為冷門口味。最後，小吳團隊一致認同「胡麻薑燒鍋」是最意外好吃的冷門口味，「不像那個東西，可是好吃」。