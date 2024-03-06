婦女節限3天！全家特大拿鐵「第2杯10元」 抹茶霜淇淋第2支10元
迎接3月8日婦女節及週末分享日，全家推出大杯經典拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元優惠，還有現擠霜淇淋也有第二支10元優惠，且優惠不限口味，想嚐鮮剛上市的「100%靜岡抹茶霜淇淋」可以把握這波優惠！同時，全家APP隨買跨店取購買私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，每會員限購2組。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家3月8日起至3月10日限定，會員門市購買特大杯經典拿鐵（原價70元）、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵（原價99元），不限冷熱，可享有同品項第二杯10元優惠；同時，全家APP隨買跨店取購買私品茶、福爾摩沙茶館系列品項，可享同價位買2送1，每會員限購2組，兌換期限至113年6日30日。
門市還有會員購買霜淇淋不限口味第二支10元，包括剛推出的「靜岡抹茶霜淇淋」也有優惠，抹茶入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，是一款成熟大人系霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。
此外，即起至3月19日前，全家私品茶指定飲品買1送1，包括花生圓圓拿鐵（原價75元）、花生圓圓醇奶（原價65元），還有薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1（原價65元）。
7-11則是自3月8日至3月10日期間，推出限定3天的超值五六日加碼優惠，包含CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等，通通享有同品項冰熱任選買一送一。