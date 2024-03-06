修杰楷、王柏傑KTV挨揍！林柏宏鬆口「31字回應」揭他私下真面目
「時尚寵兒」林柏宏今（6）日出席品牌活動，被問到好友修杰楷、王柏傑在KTV慶生意外被打事件，林柏宏僅表示：「我覺得他們已經出來回應了，我也不方便多說什麼，但他們都說是誤會一場。」期望將事件回歸到當事人身上，並提到修杰楷私下為人很和善。
記者黃雅琪／台北報導
林柏宏說修杰楷常邀請他去家中吃飯，兩人在合作拍攝影集《此時此刻》的時候，修杰楷與大家關係都很好：「我覺得修哥在擔任製作人，或是跟他一起拍戲的時候，他都是非常照顧大家，大家應該都有目共睹。」坦言早上才剛看到新聞，還沒時間傳訊息關心對方。
對於這樣的衝突事件，林柏宏化身「和平大使」：「希望大家愛好和平！」新電影《莎莉》即將上映，林柏宏在片中大秀肌肉又殺雞，他笑說：「學剁雞我是戰戰兢兢的，那個刀子很利！當然要剁得很俐落，但同時又覺得很殘忍，拿很多雞脖子來練習。」透露拍攝時有些粗魯，一喊卡就會跟雞道歉。
被問到今年有要買房子嗎？林柏宏苦笑：「還在努力！最近在忙著宣傳電影啦！」接下來還要準備進入新的劇組拍攝，目前希望先好好工作賺錢；至於接下來3月14日白色情人節要怎麼過？林柏宏開完笑說要買包送給身邊所有人：「那天可能還是在工作啦！最近行事曆有點滿。」
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