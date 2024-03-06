東超／新北國王住「1晚破2萬」5星級飯店 海登人氣高、被要合照
新北國王今（6）日抵達菲律賓宿霧市入住知名五星級飯店品牌「宿霧麥克坦都喜天麗度假村（Dusit Thani Mactan Cebu）」，無敵海景房和豪華無邊際泳池超吸睛，據了解國王球員入住的頂級4人房，該房型要「2萬多」台幣，相當奢華。國王隊在今天中午抵達後受到籃球風氣盛行的菲律賓球迷熱情歡迎，除了林書豪之外，帥氣的亞洲外援海登（Hayden Blankley）也被不少人爭相要求合照。
特派記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
國王球員今天行程相當忙碌，班機延遲直到中午12點左右才到，之後回到飯店稍作休息，就要頂著宿霧當地熱情的豔陽，開始進行官方的形象照拍攝和採訪，而且接著還有練球行程。
國王球員入住飯店超豪華 無邊際泳池療癒又放鬆
這次國王隊球員入住「宿霧麥克坦都喜天麗度假村（Dusit Thani Mactan Cebu）」，飯店外就是一望無際的大海，也可以直接下去沙灘漫步，還有浪漫的無邊際泳池，是許多外國旅客來宿霧玩喜歡下榻的飯店。
這次國王球員有人住4人房、有人住6人房，房型都相當寬敞、明亮，也有足夠的公共空間，不少人都給予好評。國王老將洪志善評價表示：「這裡（飯店）離市區也比較遠，讓大家可以好好休息、泡泡水。」
另外，洪志善還開玩笑地表示，「我這次是和王柏智住，所以感覺空間比較小。」他也透漏在這次來之前，雖然有聽說住的飯店還不錯，但沒想到這麼豪華。
國王亞洲外援海登高顏質、高人氣 被飯店人員要求合照
在國王形象照拍攝期間，因為天氣太熱，很多人直喊吃不消。但也發生了不少趣事，2000年才出生的澳洲小伙子海登，人高馬大、帥氣又陽光，在拍形象照時嶄露健美身材，還吸引飯店的工作人員圍觀，之後更是有人主動向前和他索要合照。
這是海登生涯第2次打東超聯賽，上個賽季他加入灣區翼龍，代表球隊出戰東超聯賽3場，場均可以貢獻9.7分4籃板及53%三分命中率，是體能優異的射手。
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