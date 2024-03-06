中市府啟動公墓除草清運　民政局長：莫忘用火安全

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吳世瑋指出，台中市為全國第二大城市，中市公墓計有152處，每年於清明掃墓前夕，各區都會針對轄內公墓進行除草作業，但過去割草後都是放置一旁使其自然分解，未運走的情況下，容易成為火災易燃點，自去年起市府增加經費全面將割除後雜草集中清運，期能降低火災發生並減少空污。目前太平、沙鹿、梧棲、豐原、石岡、新社、神岡及后里區均已完成墓區除草作業，其餘各區將於3月10日前完成，便利民眾提早掃墓安排。
吳世瑋說，為防範清明期間公墓火警，各區除提前進行除草清運作業外，市府並加派人力巡視墓區，每年也和環保局合作，在轄內各納骨塔或公墓現場設置紙錢集中區，並有巡墓員向掃墓民眾宣導「紙錢集中燒」，呼籲民眾祭祖貴在誠心，集中焚燒誠心不打折；另消防局在墓區主要道路也會派駐消防水車，提供小水袋讓民眾撲滅餘燼備用防災，齊力提升市府掃墓期間服務品質，讓防火防災工作更扎實。
吳世瑋提到，為避免公墓附近交通壅塞，3月9日至4月4日區間假日時段，將於豐原、后里、沙鹿、太平及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，其中豐原區採藍、紅兩路線，起站均於豐原區公所(大門口)搭乘，藍線至豐原區觀音山納骨堂、紅線則經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）；后里區於后里火車站東站停車場（臨近后科路二段）搭乘至后里區第一示範公墓納骨堂。
此外，沙鹿區由中山路進入示範公墓之管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘，藍線前往沙鹿示範公墓、紅線則前往沙鹿納骨堂；太平區則於太平區第一花園公墓管理室旁至太平區第一花園公墓納骨堂(懷恩堂)；霧峰區則於霧峰區中正路144巷(入口後方100公尺前廣場)搭乘至霧峰第五公墓旁工寮，假日掃墓將視各墓區情況進行交通管制，禁止私人車輛進入墓區，民眾多加運用。民眾也可提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，或利用「線上祭拜系統」追思，慎終追遠誠意不減。
台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，為提供民眾安全掃墓環境，除各區公所於轄內公墓設置防火注意事項告示牌外，生管處今年特別購置2架無人機，配合環保局稽查大隊及消防局空拍機隨時監控，俯瞰公墓有無可能引發火災因子或火源，在發現火勢初期即聯繫消防單位撲滅火勢，防止災害擴大，同時加強派員巡邏墓區，並廣播宣導「四不二記得」要訣，提醒掃墓祭祖民眾防火意識，確保公墓安全及人民生命財產安全。