美國最新調查：僅9％企業大力引入AI！監管法規與隱私疑慮成阻力

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲AI中心（National AI Centre）的主任索拉（Stela Solar）表示，人們普遍相信企業運行成熟的、專業的、生成式AI很容易，但是實際上，這需要公司提高數位能力、隱私管理，以及掌握AI技術的人才，才能在合適範圍內導入安全和負責的AI技術，另外也需要像是程式設計、數據導入、業務流程對接等等相關的支援。
許多受訪者都表示，預計今年公司內部署AI技術的業務範圍將會倍增，除了將AI技術運用在重複性、低價值的領域之外，有77％的受訪者期望將AI應用於客戶服務，74％的受訪者期望將AI應用於戰略分析。
而提到採用AI技術的阻礙，56％的受訪者表示公司的IT預算是主要限制因素，而有77％的受訪者則認為監管法規、資料隱私疑慮是最主要的障礙。
來自新加坡AI新創公司的主管羅倫斯（Laurence Liew）認為，公司需要完善制定關於AI技術應用的管理結構與安全協定，實施強有力的內控安全措施，才能解決AI技術帶來的某些風險。
最終，60％的受訪者認為AI將在未來5年內大幅顛覆他們公司所在的產業，而有78％的人將其看做一個機會，8％的人則視其為威脅。
澳洲電信的南亞與全球企業部門經理蔻兒（Geraldine Kor）表示，建立生成式AI解決方案雖然極具挑戰性，但絕對值得公司投資，成功駕馭生成式AI這項工具的公司，就有機會一躍成為產業領導者，由他們來制定遊戲規則。