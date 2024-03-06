家長看過來！這樣挑幼兒園不踩雷：謹記4原則、檢核表10項看品質

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1、立案
家長可上教育部全國教保資訊網／各縣市教育局網站查詢是否立案；或是去現場看幼兒園時，檢查是否有在明顯處張貼立案證書，並確認地址及使用樓層是否與立案證書登記相符。
2、師資
家長可觀察幼兒園是否有在明顯處，張貼師資學歷和證照，並了解園內師生比，如：3至6歲班級師生比為1:15、2歲幼幼班師生比為1:8。
3、教學課程
家長可檢視幼兒園教學課程，是否有符合正常教學規劃，如單元、主題、學習區等，不分科教學，學中玩，重視與孩子互動過程而非成果導向。
4、空間環境
家長可檢查幼兒園環境是否明亮通風、孩子有足夠活動及運動空間，也應查看作息表。
全國幼教產業工會理事長許文菁表示，現在每位在幼兒園任教的老師都要繳交良民證，證明沒有刑事犯罪紀錄，但該會卻發現，除了公幼及非營利以外，在準公幼及私幼，不少幼兒園教師本身沒有教師證更非本科系畢業，新聞媒體出現兒虐案件，常常也跟非專業師資有關，醫師、建築師、美髮師都要有執照，為何幼教師可以不用聘專業人員？更有不少私立幼兒園依舊違法聘請外籍人士為師。
許文菁提到，目前幼兒園3至6歲班師生比逐漸下修1:12，2歲班是1:8，但偶爾有幼兒園為了省錢，會讓2個班各收24名幼兒，再搭配1位助理教保員隨機幫忙照顧2班幼兒。師資人力專業度跟師生比攸關幼兒安全，因此，家長要特別留意這些細節，班上務必是要有足夠的專業師資。
林月琴說，目前許多重大違規事件的幼兒園，被地方縣市政府廢止立案而停業，但業者在事件爆發後，更換幼兒園名字，甚至負責人改名重起爐灶、借屍還魂後，又繼續用新的幼兒園對外招生，這是必須關注的議題，應透過修正《幼照法》明定禁止類似案件發生；另外教育部的全國教保資訊網，應更圖像化，參考由民間製作的「台灣幼兒園地圖」，幫助家長透過如Google地圖的方式，即可找到家裡附近的幼兒園相關資訊及裁罰紀錄，讓查詢方式更容易上手。
幼兒園安全檢核表
家長可至靖娟基金會臉書下載「幼兒園安全檢核表」，當中提供合法立案、師生比例、保險、空間與安全措施、消防安全、幼童專用車、遊戲場地及設施、工作人員、親師溝通、安全管理等10大面向，幫助家長完整檢視幼兒園所品質。
10大面向中的「空間與安全措施」又分為空間與園舍安全、教具／玩具設備、衛生保健設施設備、廁所是否有幼兒專用馬桶、廚房是否獨立設置等；「工作人員」又細分為教師（如是否會制止幼兒不當或危險行為）、隨車人員（詢問幼童專用車是否有隨車人員、並參加過安全研習課程）、司機（如檢視幼童專用車司機年齡是否為65歲以下、以及有駕照）、其他（詢問園長是否定期督導工作人員）。
靖娟基金會執行長許雅荏建議家長在參觀幼兒園時，可以帶著表單，完整檢視園所品質，若對某些面向感到疑慮，可依據細項內容，一一向園所詢問。