健保砍藥價！學名藥先撐不下去？協會喊「2條件」給價格保護
衛福部健保署日前宣布4月起調整藥價，其中包括大量慢性病用藥的藥價遭砍，但也引起缺藥疑慮，中華民國學名藥協會今（6）日發布說帖呼籲，應對稀缺藥證或供應有限、在台製造或使用國產原料的藥物提供適當的價格保護，以確保供應與產業韌性。
記者林志怡／台北報導
這次健保藥價調整中，大量慢性病用藥的健保藥價遭砍，藥界擔憂可能引發廠商停產、造成後續缺藥問題。藥師公會全聯會理事長黃金舜日前提到，藥廠經過健保砍價後，還面臨醫院議價的問題，最快年底就會出現缺藥潮，希望健保署對已經來到地板價的藥品，採取統一採購措施，確保廠商的喘息空間。
中華民國學名藥協會今日發布說帖提到，健保醫療支出與藥費持續成長，各界卻又希望納入新藥、新科技，於是健保在有限財務預算下，仍由財務層面考量，以砍健保價控管藥費，讓同時面對通膨嚴重、缺原料、缺工的廠商難以招架、部分甚至無利可圖，以至於低於成本銷售、最後只能停產退出市場。
針對缺藥問題，學名藥協會建議，若符合「3張以下稀缺藥證或供應有限且有臨床需求之藥品」或「在台製造藥品或使用國產原料藥藥品」等任一條件，建議給予適當價格保護，不列入每年調價範圍。
學名藥協會強調，相關措施可以滿足醫師最佳處方選擇及照顧病患用藥權益，確保民眾有藥可用，同時強化藥品供應鏈韌性，補助在台製藥產業量產升級計劃、避免受國際紛爭或兩岸因素影響民眾生命權。