AI熱潮席捲全球拉攏台積電 國發會主委龔明鑫：高階製程留在台灣
台積電積極在全球佈局設廠，日本熊本廠超速完工更是成為全球焦點，而近日傳台積電2奈米廠將在南部落腳，對此，國發會主委龔明鑫今（6）日表示，未來AI需求龐大，衍生對大量高階晶片需求，台積電積極擴充產能，但最高階製程仍會留在台灣。
記者魏妤庭／台北報導
龔明鑫今日出席立法院經濟委員會進行業務報告，立委聚焦台積電全球佈局計畫以及台灣如何維持產業競爭力質詢。龔明鑫表示，未來AI需求龐大，晶片需要2、3奈米以下的高階製程，這是台積電積極擴充產能的關鍵，因應未來晶片需求，不僅在高雄、中科、嘉義都可能設立封測廠，國際材料廠商也來台建立更完整的半導體生態鏈。至於近期公布的日本熊本二廠計畫，是為提供日本市場內需，屬於6、7奈米生產線。美國廠則是依產能需求而規劃新廠計畫。
此外，針對有立委問及台積電海外設廠，持續外移可能削弱台灣的矽盾，龔明鑫指出，「不是外移，是同步擴廠」，並表示台積電在國內擴廠幅度更大，2奈米、1.4奈米都落腳台灣，在台擴廠也會比日本大。他強調，台灣土地很珍貴，不太可能全都能留在台灣，台積電因應國際需求，成熟製程前進海外設廠，但國內仍是用最先進製程。
龔明鑫表示，未來晶片應用廣泛，希望將應用效益擴及到各行各業，讓帶動經濟的效果放大，不只半導體，而是更多產業都能受惠。