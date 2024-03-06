北部爆麻疹疫情！「症狀、傳染途徑、疫苗」一覽　人多場所載口罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局指出，麻疹初期症狀類似感冒，症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，3到4天後會起紅疹，通常發生於耳後，再擴散至整個臉面，接著向下移至軀幹和四肢，且出疹時病情最嚴重，會發燒至最高溫。
衛生局示警：人多地方戴口罩
此外，北市衛生局表示，目前我國北部地區及馬來西亞、菲律賓、印度、哈薩克、衣索比亞等國家有麻疹疫情，民眾至相關地區應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠處建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，如出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並告知醫師相關活動史及旅遊史。
預防麻疹最有效方式：接種德國麻疹疫苗
接種疫苗是預防麻疹最有效方法，幼兒出生滿12個月及滿5歲至入小學前，應分別接種1劑公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎疫苗（MMR），且應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行國家。據統計，北市2023年3歲以下幼兒MMR疫苗第1劑接種完成率為99%，6歲以下幼兒MMR疫苗第2劑接種完成率為98.32%。
麻疹疫苗哪裡打？
北市衛生局稱，設籍北市6個月以上未滿1歲的嬰兒，如有必要前往麻疹流行地區或國家，可於出發前帶幼兒至台北市立聯合醫院12區院外門診部接種1劑MMR疫苗，並於滿12個月後完成2劑公費MMR疫苗接種；至於一般民眾（特別是1981年後出生），如要前往流行地區，出國前2至4週可先至旅遊醫學門診評估是否需要自費接種MMR疫苗，但若為自然感染免疫，則不需施打疫苗。