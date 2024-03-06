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北部爆麻疹疫情！「症狀、傳染途徑、疫苗」一覽　人多場所載口罩

▲麻疹傳染力強，傳染途徑包括空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物，症狀初期像感冒，北市衛生局提醒，在人多的場所建議佩戴口罩。（示意圖／NOWnews資料照）
▲麻疹傳染力強，傳染途徑包括空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物，症狀初期像感冒，北市衛生局提醒，在人多的場所建議佩戴口罩。（示意圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

國內最近接連發現麻疹病例，根據疾管署統計，2024年至昨（5）日累計麻疹確定病例7例，含5例本土病例及2例境外移入。麻疹是傳染力很強的病毒性疾病，傳染途徑可經由空氣、飛沫或接觸病人鼻咽分泌物而感染，對此北市衛生局提醒，麻疹病人在出疹前、後4天均具傳染力，且潛伏期長達18天，民眾若與感染者公共場合足跡重疊，應自接觸日起健康監測18天。

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麻疹症狀像感冒，起紅疹多從耳後開始

北市衛生局指出，麻疹初期症狀類似感冒，症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，3到4天後會起紅疹，通常發生於耳後，再擴散至整個臉面，接著向下移至軀幹和四肢，且出疹時病情最嚴重，會發燒至最高溫。

▲麻疹症狀一次看。（圖／疾管署）
▲麻疹症狀一次看。（圖／疾管署）
衛生局示警：人多地方戴口罩

此外，北市衛生局表示，目前我國北部地區及馬來西亞、菲律賓、印度、哈薩克、衣索比亞等國家有麻疹疫情，民眾至相關地區應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠處建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，如出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並告知醫師相關活動史及旅遊史。

預防麻疹最有效方式：接種德國麻疹疫苗

接種疫苗是預防麻疹最有效方法，幼兒出生滿12個月及滿5歲至入小學前，應分別接種1劑公費麻疹、德國麻疹及腮腺炎疫苗（MMR），且應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行國家。據統計，北市2023年3歲以下幼兒MMR疫苗第1劑接種完成率為99%，6歲以下幼兒MMR疫苗第2劑接種完成率為98.32%。

▲各類對象麻疹預防方式。（圖／台北市衛生局）
▲各類對象麻疹預防方式。（圖／台北市衛生局提供）
麻疹疫苗哪裡打？

北市衛生局稱，設籍北市6個月以上未滿1歲的嬰兒，如有必要前往麻疹流行地區或國家，可於出發前帶幼兒至台北市立聯合醫院12區院外門診部接種1劑MMR疫苗，並於滿12個月後完成2劑公費MMR疫苗接種；至於一般民眾（特別是1981年後出生），如要前往流行地區，出國前2至4週可先至旅遊醫學門診評估是否需要自費接種MMR疫苗，但若為自然感染免疫，則不需施打疫苗。

▲台北市旅遊醫學門診。（圖／台北市衛生局提供）
▲台北市旅遊醫學門診。（圖／台北市衛生局提供）

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