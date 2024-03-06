天氣預報／強烈冷氣團跌破10度！2縣市「低溫特報」 明全台有雨
冷空氣正式抵達台灣，中央氣象署預報員李孟軒表示，北部地區今天氣溫隨著時間一路下滑，入夜後可能只剩下攝氏12度，中南部也會明顯轉涼，明（7）日天氣變得更加濕冷，北部全天氣溫只在攝氏10至14度之間，中南部攝氏14至20度，氣象署也發布「低溫特報」示警，週五、週六（3/8至3/9）冷氣團達顛峰，清晨中部以北只有攝氏10至11度。
記者張志浩／綜合報導
因應強烈大陸冷氣團來襲，氣象署針對基隆市、新北市發布「低溫特報」，明天可能會有「持續攝氏10度左右或以下」氣溫發生的機率。李孟軒指出，明天強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部全天寒冷，高溫僅攝氏13至15度，低溫攝氏10度左右，中南部則是攝氏14至20度。
李孟軒說明，週五、週六將是本週最冷的時段，各地低溫都相當寒冷，北部、宜蘭、金門攝氏10至11度，中部、花蓮攝氏13至14度，南部、台東、澎湖攝氏14至16度。北部、宜蘭、花蓮白天高溫也只有攝氏13至15度。下週日（3/10）白天冷氣團影響才會結束，各地緩慢回溫。
除了氣溫變化大以外，降雨情況民眾也需要特別留意，今天北台灣大多都有飄雨狀況，接下來台中以南，在今天深夜到明天，將受到華南雲雨區影響，陸續有降雨出現，明天全台有雨，週五華南雲雨區影響範圍縮小，中南部平地降雨緩和，僅剩山區要留意。而最冷的週五晚上至週六清晨，3500公尺以上山區有降雪機會。