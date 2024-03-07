國會戰力弱！白營助理留任機制空轉　柯文哲挨轟「外來的比較香」

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然而，據了解，一般立委辦公室可以聘請8至14位助理，若以平均10位來算，5間立委辦公室就有50人，但在選舉完後，有兩間立委辦公室助理全數不留任，其他3間留最多也不超過4人，留任率頂多僅25%。
有不具名幕僚指出，所謂的留任意願調查是真有其事，一開始也讓有意願留任的幕僚抱有期待、許多前幕僚都盼望能夠順利銜接留任在黨團，但在1月選舉完後就完全沒有消息，後來聽說有很多來自柯文哲競總或是民眾黨團的人員率先已經卡好位置，到了1月下旬後，才「通知」一開始填有意願留下來的助理去各黨團面試。
另有不具名幕僚批評，之前在立院打拼過、有議事攻防經驗的幕僚還要自己去新的立委辦公室面試、推銷自己才能留任，且薪水也沒有比較高，跟外找的根本沒有差別。另據了解，有許多前幕僚在填完資料後，有收到其他黨團立委的面試通知，但因為想留在民眾黨團婉拒，結果最後位置被立委的自己人卡走，導致有前幕僚到目前失業、或是才在最後一刻到其他黨團的立委辦公室。
該人士感嘆，當初柯文哲說要培養資深助理，甚至曾在內部會議說要培養像是民進黨總召柯建銘身邊動輒做2、30年的幕僚，到現在成為行政院的重要幕僚，讓政院與立院有對街窗口，但依照留任制度的空轉情況來說，像是邱臣遠辦公室中的主任有十餘年的國會經驗，但也不留任；副主任經驗也超過五年以上，但卻流失到其他兩黨團立委辦公室中，柯文哲的說法根本就是空談。
另外，更有傳言指出，柯文哲曾經在選舉完的會議中，跟新科立委抱怨前黨團的5位立委自主性太高、暗示立委助理不好用，導致新科立委不敢任用前立委的人馬，「目前8位立委辦公室主任都是外找，也是立院新手」，知情人士批評，「如果外找的這麼好用、可以貫徹黨意，那影響力有比較大嗎？」
知情人士感嘆，民眾黨在2024選完後，最主要的主戰場應該是立法院，但目前上至黨團，下至立法院8位立委的幕僚，多數都是沒有立院攻防經驗者；此前具有十幾年的資深幕僚不留用，年輕的幕僚雖然經驗不滿5年，但其中也有許多是自2020年民眾黨首次進入國會以來到今天的幕僚，但因為留用機制空轉，也未留用。柯文哲的民眾黨就是篤信，「民眾黨的文化就是篤信外來的比較香」，根本就不尊重立法院專業，又或是說「根本就不尊重立法院『有』專業」。