懷孕變胖難免！體重增加別超過14公斤 　5招防妊娠糖尿病

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◼️六大類均衡攝取：均衡攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物如蔬菜、糙米、燕麥等，避免加工或醃製食物，而烹調方式則宜採清蒸、水煮、涼拌等，並養成孕期定時定量的飲食習慣。
◼️優質澱粉不可少：孕期需攝取適量碳水化合物以供胎兒發育，建議選擇富含纖維的全榖雜糧類如糙米、地瓜、南瓜等，可避免血糖急速上升，並減少攝取含精緻澱粉的碳水化合物如麵包、麵條等。
◼️高纖飲食可控糖：足夠的纖維素能幫助準媽咪維持腸道健康、預防便秘並協助血糖穩定，又可提供飽足感，建議每餐至少攝取1個拳頭大的蔬菜份量，且含2種以上蔬菜，以深綠色蔬菜尤佳，例如銀魚莧菜、蒜炒菠菜、清炒芥藍等，另水果份量則要控制，每餐約1個拳頭大即可。
◼️少量多餐更穩糖：一次大量進食易造成孕媽咪血糖快速上升，建議以3次正餐搭配1~3次小點心，以少量多餐的方式進食，點心則建議以奶製品為主，例如鮮奶240 ml、無糖優格250ml，或綜合堅果1茶匙(5公克)、茶葉蛋1顆等，較不影響血糖起伏。
◼️NG食物停看聽：注意食物中隱形的加工碳水化合物會影響血糖，且較無飽足感，宜減量攝取，如甜不辣、丸子、肉羹、炸雞等，並減少油炸、糖醋、勾芡等烹調的食物。
此外，吳昭軍說，國健署提供14次公費產檢，包含2次貧血檢驗、3次一般超音波、妊娠第24~28週妊娠糖尿病篩檢、第35~37週產前乙型鏈球菌篩檢，及2次產前一對一衛教指導，請孕媽咪務必定期接受產檢。