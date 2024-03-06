「IU環抱的男孩」長大了！186cm帥哥加入大勢男團 稚嫩合照曝光
南韓人氣女歌手IU（李知恩）目前正在舉辦世界巡迴演出《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》，在首爾站時第二天演唱會上，邀請大勢新人男團RIIZE擔任嘉賓。其中，RIIZE成員之一的Anton更在事後曬出14年前與IU的合照，只見當時還能被IU環抱在懷裡的小男孩，如今已長成186公分高的大男孩，並且與小時候的偶像IU站上同一個舞台。
記者張一笙／綜合報導
原來，由於Anton的父親尹尚，既是歌手也是作曲家，再加上IU的爸爸與尹尚同年，她時常稱呼尹尚「爸爸」。因此Anton與IU 2人才會相識多年，一直以來關係都十分親近。Anton在完成演出以後，在後台曬出RIIZE成員們與IU的合照，更放上14年前2人的合照，寫下：「姐姐！我永遠支持妳！很高興能以RIIZE成員Anton的身分見到妳，剩下的巡迴演唱會也要加油！未來也是！」只見照片中IU將手搭在兒童時期的Anton肩上，讓不少粉絲們紛紛驚呼：「只有Anton長大！」、「IU看起來更年輕了！」、「為什麼IU都沒有變老？」
15歲時，IU就推出首張迷你專輯《Lost and Found》並以歌手的身分出道，堅強的演唱實力讓她有不少成名曲如《Good Day》、《Palette》等作品；在戲劇上也有十分亮眼的成績，在擁有秀智、玉澤演、金秀賢等一眾當代巨星主演的《夢想起飛Dream High》中，初次擔綱第3女主角就用精湛的演技獲得劇迷們肯定。而後在主演的《我的大叔》、《德路納酒店》等劇，都獲得粉絲們一眾好評。
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