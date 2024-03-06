東超／林書豪在亞洲展現影響力 東超高管：「林來瘋」讓人難忘
P.League+新北國王隊今（6）日抵達菲律賓宿霧市備戰東亞超級聯賽（EASL）終極四強戰，華裔球星林書豪在當地依然有著高人氣，即使出機場時戴著口罩，不少球迷仍然能認出他的身影。東超首席商務官Mark Fischer受訪時表示，林書豪當年「林來瘋」的魅力對亞洲籃球影響深遠，同時也肯定PLG聯盟在台灣籃球界的耕耘，賽事水準和行銷都很出色。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
Fischer表示，林書豪曾在紐約打出讓人難忘的「林來瘋」，讓亞洲球迷為之瘋狂，其中當然也包括菲律賓球迷，這對亞洲籃球起到正面的影響。另外他也表示，由PLG前執行長陳建州建立的P.League+組織良好，這個新聯盟水平很高，行銷方面也做得很不錯，自己樂見這樣一個聯盟在台灣出現。
Fischer從事體育產業的工作長達20多年，過去曾擔任NBA中國業務的首任總經理，並將公司發展成2008年估值23億美元的大公司。 此外，他也曾擔任NBA中國台灣地區總經理、NBA亞洲贊助負責人及非香港地區賽事商務主管等職位。
本屆東超四強球隊分別為：台灣P.League+的新北國王、日本B聯盟的千葉噴射機、韓國KBL聯賽的安養赤紅火箭以及首爾SK騎士。除了千葉噴射機因為還有行程，會在明天才到之外，其餘3隊都將在今天抵達菲律賓宿霧市備戰。
舉辦東超終極四強賽的場館是位於菲律賓宿霧市的拉普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome），按照預定賽程將進行4場淘汰賽，其中2場準決賽的舉辦時間是3月8日，季軍戰和冠軍戰則是在3月10日，最後冠軍將獲得100萬美元的冠軍獎金。
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