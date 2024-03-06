中國兩會出現「台灣省代表團」 受訪稱歡迎台灣人加入實現強國夢
中國最大的年度政治會議「兩會」正在北京進行，除了中國高官與人大代表發表各項政策外，受到外界矚目的還有每年都必定出席的「台灣省代表團」，不僅對台灣人來說相當陌生，就連中國網友也忍不住吐槽「過場用的」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國第14屆全國人大、政協會議本月4日在北京開幕，其中國務院總理李強也發表了首份政府工作報告，強調會「堅定不移推進祖國統一大業」、反對台獨分裂和外來干涉。此外，兩會期間還有一群「台灣籍人大代表」參與，還強調了自己對「促進祖國統一的決心和信心」並接受媒體訪問。
根據《中評社》報導，擔任人大代表22年的全國人大台灣省代表團代表陳雲英接受媒體訪問時就稱，「平心而論，在過去40多年的兩岸交流交往中，台灣同胞幫助了大陸，大陸也幫助了台灣同胞」，還表示期待兩岸人才交流，「歡迎包括台灣同胞在內的所有同胞們參加到青年人才隊伍來，實現強國夢，民族復興夢」。
不過翻閱官方資料，直到1975年第四屆人大會議時「台灣省代表團」才正式成立，相較於其他中國省份代表由間接選舉產生，這群「台灣省代表團」並沒有受到台灣官方承認，往往象徵意義大於實質意義，許多中國網友也不免在每次人大會議時看到他們便吐槽稱「這些台灣省代表，真的住過台灣嗎？開完會是回去台灣嗎？」、「自欺欺人」。