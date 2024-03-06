火山能量石雕塑褲涉廣告不實 公平會針對富邦媒體、利安各罰5萬
有不少女性想要追求又瘦又美，會穿上雕塑褲來雕塑身形，近來更流行一種號稱有火山能量石的雕塑褲，可促進燃脂擺脫肥胖。不過，該類產品有廣告不實嫌疑，今（2024）1月底公平會就已針對在PChome24h購物網站販售的雕塑衣，針對網路家庭公司及利安公司開罰。為了避免消費者被誤導，公平交易委員會今（6）日又再針對富邦媒體、利安等2家公司在momo購物網站銷售的雕塑褲商品，以廣告不實各開罰5萬元。
記者魏妤庭／台北報導
富邦媒體科技及利安公司等2家公司，於momo購物網站銷售雕塑褲商品，廣告上號稱「能量石燃脂」、「火山能量石.....解鎖脂肪、打散脂肪塊，讓您擺脫肥胖的煩惱」等功能。公平會表示，因無學理或試驗實證有瘦身效果，足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實，以及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處以富邦媒體公司、利安公司各5萬元罰鍰。
公平會表示，該等廣告宣稱予人印象為穿著案關商品具有燃燒脂肪，打散脂肪的功能，進而達到減肥瘦身的效果，但減肥過程在身體生化過程有一定的機轉，難僅以穿著雕塑褲，而未搭配飲食及運動，就能達到減肥瘦身的效果。此外，富邦媒體公司、利安公司皆無法提供廣告宣稱相關醫學學理，或臨床試驗依據，或是案關商品檢測報告結果證明，因此廣告宣稱與事實不符合，以違反公平交易法。
公平會提醒，坊間銷售塑身衣褲如果標榜具有燃脂減肥瘦身效果，應有相關客觀依據，避免誤導消費者，以維持交易秩序與消費者利益。