FB、IG、Threads當機！Meta股價受影響　如「坐大怒神」瞬間崩盤

火山能量石雕塑褲涉廣告不實　公平會針對富邦媒體、利安各罰5萬

▲火山能量石雕塑褲涉廣告不實，公平會針對富邦媒體、利安各罰5萬。（圖／公平會提供）
▲火山能量石雕塑褲涉廣告不實，公平會針對富邦媒體、利安各罰5萬。（圖／公平會提供）

記者魏妤庭／台北報導

有不少女性想要追求又瘦又美，會穿上雕塑褲來雕塑身形，近來更流行一種號稱有火山能量石的雕塑褲，可促進燃脂擺脫肥胖。不過，該類產品有廣告不實嫌疑，今（2024）1月底公平會就已針對在PChome24h購物網站販售的雕塑衣，針對網路家庭公司及利安公司開罰。為了避免消費者被誤導，公平交易委員會今（6）日又再針對富邦媒體、利安等2家公司在momo購物網站銷售的雕塑褲商品，以廣告不實各開罰5萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦媒體科技及利安公司等2家公司，於momo購物網站銷售雕塑褲商品，廣告上號稱「能量石燃脂」、「火山能量石.....解鎖脂肪、打散脂肪塊，讓您擺脫肥胖的煩惱」等功能。公平會表示，因無學理或試驗實證有瘦身效果，足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實，以及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處以富邦媒體公司、利安公司各5萬元罰鍰。

公平會表示，該等廣告宣稱予人印象為穿著案關商品具有燃燒脂肪，打散脂肪的功能，進而達到減肥瘦身的效果，但減肥過程在身體生化過程有一定的機轉，難僅以穿著雕塑褲，而未搭配飲食及運動，就能達到減肥瘦身的效果。此外，富邦媒體公司、利安公司皆無法提供廣告宣稱相關醫學學理，或臨床試驗依據，或是案關商品檢測報告結果證明，因此廣告宣稱與事實不符合，以違反公平交易法。

公平會提醒，坊間銷售塑身衣褲如果標榜具有燃脂減肥瘦身效果，應有相關客觀依據，避免誤導消費者，以維持交易秩序與消費者利益。

公平會開鍘！土木全聯會、結構公會訂收費標準「踩聯合行為紅線」

涉廣告不實！永慶房屋「成交市佔45%」遭檢舉　公平會開罰150萬

ESG之亂！假借政府機關指導名義辦活動「漂綠」　公平會開罰

「走路5分鐘到捷運」是騙局！知名建設與廣告公司遭公平會罰150萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞