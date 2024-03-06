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貓咪「示愛10大訊號」盤點！眨眼睛含義曝　這些行為在偷偷說愛你

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）

記者賴禹妡／綜合報導

貓咪雖然看起來高冷，但其實內心也非常需要主人的關愛，儘管有時給人冷酷感覺，但只是貓咪表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。那麽到底該如何看出自家毛孩展現愛的表現呢？《ねこちゃんホンポ》專欄作者就列出10種貓咪最常見的「說愛你的」表達方式，快來看看愛貓們是不是有以下行為吧！ 

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貓咪向主人表達愛意的方式，第一個跡象就是「喜歡跟著你」，總是想在主人走路時跟前跟後，就是代表牠其實超級關注你啦！第二個跡象是「發出呼嚕聲」，當撫摸貓咪時，牠一邊發出呼嚕聲，一邊主動跑到你的腿上，就表示牠很喜歡你的撫摸，希望能和你更加親近喔。   

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲當撫摸貓咪時，牠一邊發出呼嚕聲，一邊主動跑到你的腿上，就表示牠很喜歡你的撫摸，希望能和你更加親近。（圖／記者賴禹妡攝）
第三個跡象則是「露出肚皮」，貓咪只會在信任的人面前露出最脆弱柔軟的肚肚，若毛孩對你擺出四腳朝天的姿勢露出肚皮，代表牠已經十分信賴你了。第四個跡象為「總是黏著你」，當貓咪不停磨蹭你，或是喜歡躺在你的頭上、身體上時，代表牠正在向你撒嬌，想要和你有更多互動。 

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲▼貓咪只會在信任的人面前露出最脆弱柔軟的肚肚，若毛孩對你擺出四腳朝天的姿勢露出肚皮，代表牠已經十分信賴你了。（圖／記者賴禹妡攝）
▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
第五個跡象是「等你回家」，如果貓咪喜歡在門口守門，等待主人下班回家，代表牠非常期待和主人相見。第六個跡象則是「眨眼睛」，若看到貓貓對你慢慢地眨眼睛，就是很明顯在表達愛意喔。 

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲如果貓咪喜歡在門口守門，等待主人下班回家，代表牠非常期待和主人相見。（圖／記者賴禹妡攝）
第七個跡象為「豎起尾巴」，貓咪若靠近時是以翹著尾巴的狀態，就是在表達喜歡這個人的訊號。第八個跡象是「舔你」，貓咪之間也會互相梳理毛髮，這是感情交流的一種方式，若貓咪會舔你，代表你就是牠喜歡的人。 

第九個跡象是「送禮物」，若貓咪會在你的枕頭上或房門口留下玩具、獵物等，意思就是牠在送給你禮物，表達對主人平時照顧牠的感謝之意。最後則是「在身體踏踏」，貓咪在舒服、放鬆的環境下才會有踏踏行為，若牠對著你踏踏並非在按摩，而是表示牠跟你待在一起時，狀態非常放鬆。 

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲貓咪在舒服、放鬆的環境下才會有踏踏行為，若牠對著你踏踏並非在按摩，而是表示牠跟你待在一起時，狀態非常放鬆。（圖／記者賴禹妡攝）
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