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中職／「龍貓」曾豪駒獲得推薦！世界12強棒球賽總教練人選出爐

▲「龍貓」曾豪駒獲得推薦！世界12強賽總教練建議人選出爐。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲「龍貓」曾豪駒獲得推薦！世界12強賽總教練建議人選出爐。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒聯盟今（6）日召開領隊會議，針對中華隊11月將在台北大巨蛋迎接世界12強棒球賽，中華隊總教練人選部分，中職將推舉樂天桃猿二軍總教練曾豪駒擔任總教練，中華職棒秘書長楊清瓏表示，「今年世界12強賽中職推薦曾豪駒擔任總教練，但還要經過與棒協的選訓會議通過，選訓會議預計是下周，會跟棒協確認時間。」曾豪駒曾任中華隊打擊教練，若無意外，教練團高志綱、彭政閔等人都在其中。

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曾豪駒過去就擔任過中職聯隊的教練，也曾擔任過2019年世界12強賽打擊教練，執教經驗豐富，目前也是樂天桃猿二軍總教練。今年曾豪駒轉任二軍總教練，率隊打日職羅德隊，在石垣島旗開得勝，並且終止連敗「慘案」。

曾豪駒曾擔任世界12強棒球賽打擊教練。（圖／吳政紘攝）
曾豪駒曾擔任世界12強棒球賽打擊教練。（圖／吳政紘攝）
外界曾一度傳出中信兄弟彭政閔、統一獅隊高志綱、富邦悍將陳金鋒等都有可能擔任主帥，不過台鋼雄鷹總教練洪一中已經確定不會接任總教練，就看「年輕世代」如何接班。

楊清瓏透露，「其他總教練人選，在先前內部就有討論過，領隊們也都認同曾豪駒，曾豪駒也願意承擔責任，曾豪駒當過一軍總教練，成績非常優異，也加入過中華隊行列，國家隊運作蠻熟悉，每個球隊都有戰績壓力，選擇這次由曾豪駒擔任12強總教練，有更寬廣時間運作中華隊。」

此外，球迷期待林威助擔任總教練，外界聲浪也不斷，原本中職也曾考慮過讓非中職現役教練擔任，不過最後曾豪駒還是獲得中職推薦，就看棒協是否同意，或是另外推舉人選。

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