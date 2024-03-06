為賞武陵櫻花耍賤招！16民眾假扮登山客列黑名單 入園停權3年
每年武陵櫻花季，車輛通行一證難求。雪霸國家公園管理處發現，今年櫻花季有10隊登山隊伍共16人任意變更路線，研判可能遊客假稱登山有住宿需求，便利進入武陵農場賞櫻，之後任意變換路線，或未入住山屋就下山離去。這些假登山客將被列入黑名單，處以入園停權3年及罰款。
記者顏幸如／台中報導
武陵農場除了是全國賞櫻熱門地點的網路聲量冠軍，農場內同時有雪山主峰跟東峰的登山口，這兩座入門級的百岳路線相當熱門，但之前有資深山友反映，賞櫻時節七卡山莊、三六九山莊床位申請一位難求，到了山屋卻罕見人影的情形，懷疑有民眾為了拿到武陵農場的車輛通行證大鑽漏洞，卻讓真正有需求的山友無山屋可住。
雪霸國家公園管理處於是訂出規定，進出生態保護區禁止任意變更核准路線或行程，違反者第一次罰1500元、第二次以上罰3000元。
雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說，武陵櫻花季疏運管制期間，一般遊客須在武陵農場住宿，憑車輛通行證才能開車進入。為考慮登山客需求，經雪管處核准入園的登山者，武陵農場會同步發放停車證，山友在指定地點停放車輛、到登山口報到後，由雪管處人員登記。
即使如此，還是不斷有人鑽漏洞，最嚴重時曾將28隊90人列黑名單。雪管處指出，今年22天的花季期間，任意變更路線的「登山隊」共有10隊16人，原本都是申請多日登山住宿，卻擅自改變為單日往返，研判為利用登山住宿之名，進入武陵農場賞櫻，將與違規登山隊了解後，除了處以罰金，也將祭出入園停權3年的罰則。