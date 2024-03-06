劉品言網戀法國型男慘暈船！李英宏自稱「土城金城武」配對狂失敗
由三金演員劉品言、林柏宏、李英宏主演的愛情喜劇電影《莎莉》今（６）日舉辦媒體試片並釋出最新預告，片中劉品言飾演的養雞農婦「惠君」，在交友軟體上認識一名外國帥哥，在不被全村人看好的情況下，她仍決定勇闖法國追愛。李英宏飾演的「阿豪」，在交友軟體上自稱「土城金城武」卻頻頻配對失敗。
記者黃雅琪／綜合報導
監製李烈出席映前分享：「《莎莉》不只是追愛的電影，更是女性成長電影，同時帶給我們一個想法是追愛不分年齡，也不管你幾歲都能追求自我的成長。」導演練建宏於映後感性分享：「能完成這部片是受到很多人的幫助，我覺得我是一位很多人疼、很幸運的人。」
李英宏飾演的台味直男「阿豪」同樣沉迷於交友軟體，甚至用濾鏡照「騙」吸引小女生，整天都在按愛心、一天按好幾個。為了做角色功課，李英宏開拍前也試著去滑交友軟體：「但我的名字寫『土城金城武』，大部分都是我一直嗨嗨嗨，所以配對成功機率蠻低的，不過我想阿豪也是這樣不停被拒絕。」
《莎莉》為新銳導演練建宏首部劇情長片，歷經5年的劇本修改、拍攝到完成，劉品言在劇本階段就加入討論，甚至和導演分享身邊親友透過交友軟體追愛的故事：「其實我們身處現在這個社會都挺孤單的，這又未嘗不是一種可以聊聊天的方式。」她也下載交友軟體以揣摩角色心境，同時從身邊友人聽說各式各樣的網路交友方式，劉品言分享：「聽說有人會用不同性別建立兩個帳號，分別以男女不同角度理解彼此想法，真的很新奇。」
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