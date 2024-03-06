日Uber Eats推動「機器人送餐」服務！能看紅綠燈、提醒行人當心
外送服務平台「Uber Eats優食」與日本三菱電機公司近期合作引進「機器人送餐」服務，週二（5）在東京中央區日本橋地區試行，藉此應對外送員人手不足的問題，這也使日本成為繼美國後，Uber Eats第二個提供「機器人外送」服務的國家。
國際中心楊智傑／綜合報導
「機器人送餐」服務是Uber Eats的日本分公司與美國機器人公司Cartken、日本三菱電機合作的一項新服務，這是日本Uber首度以自駕機器進行外送服務，由Cartken公司設計利用人工智慧技術進行物體偵測與自動駕駛的機器人「Model C」，並交由菱電機負責進行監督調整，藉此符合日本的道路交通法規如最高速度為每小時5.4公里等。
這台「Model C」機器人上配備了6個鏡頭，送餐過程能將攝影當中的行人臉部進行自動遮蔽保護隱私、避免人臉被識別，整體長約71公分、寬約46公分、高約60公分，最大載重能力約20公斤，內部則裝有約27公升的隔熱空間，不僅能確保食物在運送途中保持恰當的溫度，還能在必要時進行遠端控制，同時具備辨識紅綠燈、行人行進路線的功能避免碰撞。
根據《共同社》、《美聯社》報導，機器人送餐服務時段為平常工作日的上午10點至下午5點，向媒體展示期間機器人先是經過人行道至餐廳取餐，接著送到300公尺外的指定地點，整體只約花7分鐘，沿途期間還會發出「請注意」的聲響，提醒路人有機器人經過。
報導稱，引進機器人送餐是為了因應日本勞動力短缺及人力成本上漲等問題，Uber Eats日本代表中川晋太郎稱，目前「機器人送餐」不會全面取代人力，而是和現有的單車、機車與步行外送相互配合，解決勞動力短缺問題，目前只配合2間餐廳，且只在東京中央區日本橋一帶提供服務，預期未來會持續增加合作店家，不過用戶在點餐時並沒有辦法選擇「人工送餐」或「機器人送餐」。