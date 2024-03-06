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李多慧也瘋IU！IG上傳自編舞蹈　連穿搭都致敬百萬新歌《Holssi》

▲李多慧（右）在IG上傳挑戰IU新歌〈Holssi〉的舞蹈影片，影片中為了致敬IU（左），就連穿搭都十分講究。（圖／IU YouTube、李多慧IG）
▲李多慧（右）在IG上傳挑戰IU新歌〈Holssi〉的舞蹈影片，影片中為了致敬IU（左），就連穿搭都十分講究。（圖／IU YouTube、李多慧IG）

記者張一笙／綜合報導

IU的巡迴演唱會如火如荼地在世界各地演出，今（6）日台北站的門票開賣，僅僅不到1分鐘就宣布售罄，讓不少粉絲都感到十分可惜。IU在上週末開啟《H.E.R.》世界巡迴的第一站表演，吸引不少粉絲朝聖，同樣在首爾的李多慧也在日前於IG上傳自己挑戰IU的舞蹈挑戰，致敬IU新專輯中的主打歌曲之一〈Holssi〉，眼尖的粉絲發現李多慧上傳的影片中，連衣服都十分講究。

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▲李多慧在IG上傳自己挑戰IU新歌的舞蹈挑戰，致敬IU新專輯中的主打歌曲之一〈Holssi〉。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧在IG上傳自己挑戰IU新歌的舞蹈挑戰，致敬IU新專輯中的主打歌曲之一〈Holssi〉。（圖／翻攝自李多慧IG）
只見李多慧身穿白色短裙及漸層色毛衣，露出性感的小蠻腰隨著音樂舞動，輕快的歌曲及極富感染力的節奏，搭配李多慧精湛的舞技，讓影片在短短不到2天就200萬人觀看，更吸引了超過11萬人點讚及留言。不少人紛紛表示：「吃可愛長大的」、「戀愛了」、「真的好愛看妳跳舞」。

▲李多慧時常在IG上上傳自己跳舞的影片，吸引不少粉絲按讚。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧時常在IG上上傳自己跳舞的影片，吸引不少粉絲按讚。（圖／翻攝自李多慧IG）
〈Holssi〉作為IU這次專輯中主打歌之一，曲風屬於美式嘻哈，是IU過去沒嘗試過的風格，因此普遍樂評人都認為IU把這首設定為主打十分有想法。Holssi在韓文中有「種子」或「孢子」的意思，歌詞主要是在講述一朵蒲公英的心境故事，而李多慧身穿的漸層色毛衣及白色短裙，隨著音樂起舞，看起來就像一朵在空中優雅搖曳的蒲公英。

作為主打歌之一，MV中傳遞了蒲公英不甘於平凡、勇敢追夢的訊息，歌詞中「不懼怕高山」也象徵著對夢想的堅定，巧妙呼應到李多慧作為第一位成功登上中職應援舞台上的「韓籍外援」，歷經艱辛、跨海築夢的人生。

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