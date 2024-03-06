高雄、台中中學聯盟開啟臺加國際交流新頁

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高雄、台中中學聯盟3月1日至8日展開台灣與加拿大國際交流參訪；於加拿大時間3月4日，包括高雄市中山高中校長林香吟、三信家商校長林岑、鳳甲國中校長丁文祺、茄萣國中校長王東進、臺中東大附中等校，雙方各簽訂姐妹校合作締約。
聯盟領隊高雄市中山高中校長林香吟表示，藉由兩國的學校聯盟合作架構，中山高中113學年即將招生的雙語實驗班將率先導入臺加 2+1 雙學歷架構，並在課程中強化學生思考力（critical thinking)、國際學科學力，並且協助學生取得臺加雙學歷。
林香吟說，中山高中實驗班將統整各項教育資源，包括加拿大高中全面承認臺灣高一高二學分，並於高一升高二暑假至聖約翰溫哥華校區，修畢加拿大的「高一英語」、「高一社會」學分，打好國際課程基礎。
另高三配合加拿大政府規定，安排學生到加拿大就讀9個月，同時考慮臺灣學生大學學測需求，規劃聖誕節長假讓學生返臺參加學測，完成臺灣高中學習歷程，讓學生更有彈性取得兩國課程學分與學歷。
聖約翰香娜根湖中學校長約翰說，未來透過兩國教育合作，希望汲取International Baccalaureate，即IB國際高中文憑課程核心素養，發展融合東西文化、促進更深度文化理解課程內涵。