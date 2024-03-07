縮短陸配入籍年限／藍修法、白支持！讓陸配比照外配4年獲身分證

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不過兩岸狀況特殊，陸配若要取得台灣的身分證，依據的是《兩岸人民關係條例》，陸配結婚後，申請來台依親居留須滿4年，而且每年在台合法居留期間超過183日才能申請長期居留；長期居留要再2年，且每年同樣也得居住超過183日，才能申請定居。不過因法律上陸配無法喪失「國籍」，因此要申請定居時，還要回中國申請撤銷中國「戶籍」，才可以來台辦理戶籍登記，並申請國民身分證，前後需時6年。
長期關心陸配權益的許宇甄提案修法，改為陸配來台依親只要3年就能申請長期居留，留滿1年且居住335日以上，或連續居留滿2年且每年居住270日以上，或連續居留滿5年且每年居住183日以上，就能申請定居。如此一來，陸配最快4年就能取得台灣身分證。
許宇甄說，根據內政部資料，外籍配偶21萬人，約有14萬人取得我國國籍，相較之下，陸配36萬人，申請定居大概也只有14萬人，主要因為中國大城市如北京、上海、深圳等地，因此即使縮短陸配取得身分證的年限，陸配也不見得會爆量申請，衝擊現況。
許宇甄強調，修法只是縮短年限，不影響移民署的審查，陸配申請定居、長期居留，仍須「品行端正，無犯罪紀錄」、「符合國家利益」，並要有一定財力證明；民進黨標榜人權立國，就不要再搞雙標，陸配、外配都是台灣人的另一半，應該一視同仁，避免差別待遇。
目前藍營僅有許宇甄提案，因修法內容單純，目前傾向一致支持許宇甄版本，不會另外提黨團版本。
民眾黨日前也表態支持，民眾黨主席柯文哲競選總統時已提出政見，陸配入籍年限應縮短至4年，與其他新移民一致，這原本就是民眾黨政策主張，民眾黨團會提案並儘速修法。
不過，民眾黨團主任陳智菡表示，此一法案不在民眾黨團的優先法案中，並不會提出民眾黨團版的修法草案；但民眾黨團的立場可以確定的是，支持陸配與外配的權利一致。