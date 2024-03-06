新北營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉！台北、基隆、桃園也跟進
蘇丹紅風波席捲全台！今（6）日新北市開第一槍宣布，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，將實施3個月後進行評估是否解除，後續台北市、基隆市、桃園市也相繼跟進宣布暫時停用。
記者孫唯容／綜合報導
近期因國內部分業者進口中國大陸的辣椒粉原料，經檢出含有違法原料蘇丹紅，並製成辣椒粉等調味料製品；新北市教育局指出，2月份已函文全市各級學校立即停用相關業者及其下游供應商製品，嚴格把關防止問題食材流入校園，新北市啟動食安應變機制，自即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，以確保新北市學校午餐安全無虞，教育局與學校將本案列為團膳稽核重點項目，全面確保新北學校午餐安全。
台北市教育局也指出，考量各縣市衛生單位仍持續清查中，為保障校園食品安全，已請團膳廠商及學校調整3月份含有辣椒粉及咖哩粉（含咖哩塊）菜單，暫緩使用相關調味品，教育局也將同步請本市衛生局協助跨縣市聯繫清查團膳業者所使用咖哩粉及辣椒粉等品項的來源廠商，以確保學校午餐食品安全。
基隆市教育局也表示，量部分學校團膳午餐來自雙北，為保險起見，即日起請各校暫停使用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒粉之調味製品3個月，並且密切關注雙北衛生稽查動向，加強原物料相關訪廠重點，全面守護學生用餐安全，為學校午餐品質把關。