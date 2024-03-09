首屆金狼獎來了！盛事懶人包都在這　入圍名單、頒獎嘉賓一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
首屆典禮主持人由Lulu黃路梓茵擔任，已經順利集郵「三金典禮」的她，馬上集到第4金，會點頭答應接下重任，Lulu透露都與殷振豪有關，「開啟我演戲之路這件事情就是殷振豪導演，這次是一個報恩的心情，很期待。」她更形容，「MV在音樂當中是滿靈魂的，音樂影像很好的話，對一個音樂作品是非常加分！在金曲獎MV只是其中一個獎項，現在把MV變成一個獨立的獎項，我也滿期待典禮會變成什麼樣子的！」
頒獎卡司、表演嘉賓陣容堅強 Ella壓軸登場獻唱
由金馬入圍導演殷振豪為召集人，邀請金曲MV導演陳奕仁擔任評審⻑、金牌製作人陳鎮川擔任典禮顧問、金曲歌后艾怡良擔任典禮大使，網羅三金級評審陣容。日前公開頒獎卡司，一字排開陣容堅強，包含美麗本人、J.Sheon、比莉、DizzyDizzo蔡詩芸、高宇蓁、陳珊妮、YELLOW黃宣、陳鎮川、HUSH、比爾賈、Ella陳嘉樺、陳奕仁，以及五月天成員瑪莎。其中金曲歌王HUSH會與典禮顧問陳鎮川一起頒發「最佳演唱表演獎」、「最佳演員獎」2項獎項；Ella不僅是頒獎嘉賓也是表演嘉賓，她會與導演比爾賈共同頒發「最佳導演獎」。
金狼獎上一共有3段表演，包含金曲歌王Leo王帶來嘻哈演出、創作樂團JADE獻唱多首歌曲；Ella陳嘉樺即將推出睽違9年的新專輯《BAD HABITS》，她會在典禮上壓軸登場，並演唱新歌，讓現場觀眾搶聽。
首屆金狼獎入圍名單公布 「最佳演唱表演獎」天王、天后爭霸
首屆金狼獎從700件作品中，爭奪11項獎項，包含最佳攝影及燈光設計獎、最佳美術設計獎、最佳製片獎、最佳造型設計獎、最佳剪輯獎、最佳視覺特效獎、最佳演員獎、最佳演唱表演獎、最佳導演獎、最佳敘事MV、年度最佳MV。王心凌以〈Bite Back〉MV一舉叩關6項獎項肯定；陳奕迅則分別以〈社交恐懼癌〉MV入圍5項、〈盲婚啞嫁〉MV入圍3項、〈塵大師〉MV入圍2項，總共10項成為歌手入圍之最；唱片公司則是環球音樂入圍12項成為大贏家。
「最佳年度MV」競爭最為激烈，陳珊妮、?te壞特、田馥甄、MC HotDog熱狗、閃靈、陳奕迅、王心凌、邵大倫、SmashRegz（呂士軒、張伍、SJIN）等多達10支MV角逐；至於被外界冠上「死亡之組」的則是「最佳演唱表演獎」，入圍的有陳奕迅、蔡依林、楊乃文、MC HotDog 熱狗、李拾壹、陳珊妮；「最佳演員獎」名單包含金馬獎影帝、金鐘獎視帝、資深演員、新生代演員。
首屆金狼獎頒獎典禮三創登場 典禮實況還能從這裡看
金狼獎頒獎典禮於2024年3月9日（六）在台北三創生活園區Clapper Studio舉辦，於晚間5點開始進場，典禮於晚間6點開始。現場實況可以透過「金狼獎」官方YouTube頻道、IG、LINE VOOM關注參與。完整得獎名單與得獎MV，可於典禮後至金狼獎官網觀看，官網透過PaPiin技術支援，能追蹤金狼大師、收藏金狼作品。
第一屆金狼獎完整入圍名單：
年度最佳MV獎
陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
?te壞特〈Ho(l)e〉
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
閃靈〈護國山〉
田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉
陳奕迅〈社交恐懼癌〉
王心凌〈Bite Back〉
邵大倫〈變身 HENSHIN〉
陳奕迅〈塵大師〉
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉
最佳敘事MV獎
?te壞特〈Ho(l)e〉
HUSH〈成人〉
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
持修〈沒有我的那個宇宙〉
楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰
老王樂隊〈春天不如預期〉
陳奕迅〈盲婚啞嫁〉
最佳演員獎
羅北安 / 薛仕凌 HUSH〈成人〉
陳奕迅 / 梁朝偉 陳奕迅〈社交恐懼癌〉
朱軒洋 / 袁澧林 楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰
陳奕迅 / 蔡思韵 / 陳紫萱 / 吳肇軒 陳奕迅〈盲婚啞嫁〉
鳳小岳 鳳小岳〈風車〉
吳慷仁 / 蔡亘晏(爆花) 原子邦妮〈給我一杯快樂水〉
最佳演唱表演獎
陳奕迅 陳奕迅〈塵大師〉
蔡依林 蔡依林〈OH LA LA LA〉
楊乃文 楊乃文〈墮落〉feat. 佛跳牆
MC HotDog 熱狗 MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
李拾壹 李拾壹〈假貨症候群〉
陳珊妮 陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live
最佳導演獎
張傑邦 陳奕迅〈社交恐懼癌〉
Haoyan of America ?te壞特〈Ho(l)e〉
談宗藩 陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
陳奕仁 王心凌〈Bite Back〉
陳家信（提摩西） 傻子與白痴〈遠慮〉
洪博德 閃靈〈護國山〉
最佳製片獎
吳容宸 陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
Haoyan of America / Chia-Lun Chang（張家綸） / Joanna Zhang ?te壞特〈Ho(l)e〉
王祥瑋 MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
李光哲 閃靈〈護國山〉
鄭宇璿 田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉
林建南 / 劉進儀 陳奕迅〈社交恐懼癌〉
王漢聲 王心凌〈Bite Back〉
邵大倫 / 陳慧萍（陳啦啦） 邵大倫〈變身 HENSHIN〉
鄭宇璿 SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉
最佳攝影及燈光設計獎
江民仕 / 江民凱 / 余志祈 楊乃文〈A Dream of Bonnie and Clyde〉 feat. JADE
施博鈞 / 劉家豪 鳳小岳〈Soaking in Divine〉
宋秉諭（孤單山姆） / 林宏洋 婁峻碩〈RISE〉
陳逸星 TIAB〈GET DOWN〉
黃子然 / 黃柏源 蘇打綠〈控制狂〉（蘇打綠版）
劉子健 / 劉仲偉 陳奕迅〈社交恐懼癌〉
最佳造型設計獎
方綺倫 / 黃郁萍 王心凌〈Bite Back〉
周詩涵（Mina)/ 雅泳 / 徐于筑 麋先生〈天生寂寞〉
施筱柔 陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live
Tungus Chan / 邱亞歷/ 何翰聰（Johnny Ho) 蔡依林〈OH LA LA LA〉
邱念 傻子與白痴〈遠慮〉
周詩涵（Mina） / 高若瑄 SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN) 〈這樣合法嗎？〉
最佳美術設計獎
郭志達 王心凌〈Bite Back〉
廖音喬 閃靈〈護國山〉
黃少築 MC HotDog 熱狗〈大馬戲團〉
吳宜玫 傻子與白痴〈遠慮〉
陳宛滋 華晨宇〈飛行模式〉
文嘉浩 陳奕迅〈盲婚啞嫁〉
王瀞玉 SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN) 〈這樣合法嗎？〉
郭一諾 / 王信超 孫盛希〈INFP〉
最佳視覺特效獎
陳家和 / 苗天雨 王心凌〈Bite Back〉
談宗藩 / 林浩翔 陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
胡其彰 / 葉梓華 TIAB〈GET DOWN〉
莊水 / 王伯彰 SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈誰幹的？〉Ft. BRADD
施譯棋（YEECHI） 聲子蟲〈印象派〉
李達峰（ArchieTAT ）/ 陳子揚 李拾壹〈假貨症候群〉
徐德寰 / 徐德宇 邵大倫〈變身 HENSHIN〉
最佳剪輯獎
Haoyan of America ?te壞特〈Ho(l)e〉
談宗藩 陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
邱美惠 MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
江民仕 楊乃文〈A Dream of Bonnie and Clyde〉 feat. JADE
王大其 閃靈〈護國山〉
陳威旻 TIAB〈GET DOWN〉
曾慶治（Milk Tsang） 百合花〈出來〉
2024金狼獎會外賽：社群名人推薦獎、LINE年度人氣MV獎、最佳創意精神獎
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道