小港醫院「高壓氧暨先進傷口治療中心」揭幕

小港醫院在市轄的最南端，鄰近中鋼、中油、台電等傳統石化鋼鐵產業園區，是南高雄急重症重要的責任醫院，小港醫院籌備許久的「高壓氧暨先進傷口治療中心」於今（6）日舉辦開幕啟用典禮。小港醫院院長郭昭宏表示，南高雄地區缺乏醫學中心，高壓氧中心啟用後民眾可減除就醫的南北奔波，符合適應症的病患經評估與客製化療程後，於南高雄即可接受千萬級的高壓氧治療。
記者陳美嘉／高雄報導
高壓氧可以快速提高體內含氧量度並促進血管生成，使缺氧的不健全組織活化起來，臨床上因而能幫助傷口癒合與組織修復。以手指遭機具壓砸傷為例，受傷後血液循環損傷嚴重，後續易造成腫脹及壞死，甚至有截肢的風險，除了緊急手術外，術後搭配高壓氧治療不僅可以挽救更多受損組織，也能加速傷口癒合，讓病患可以及早重返工作崗位。
小港醫院整形外科主任劉宗憲指出，醫院引進的HAUX多人用高壓氧治療艙為國內各大醫學中心主力機型，艙體為德國製原裝進口，除了可用於氣體中毒，傷口輔助治療、突發性耳聾等外，也可視情況加壓至更大壓力治療潛水伕病或急性空氣栓塞。
為了讓病患有更舒適的治療體驗，副院長黃書鴻提及，新式機型搭載清晰即時監看與雙向溝通系統，大幅提升病患治療中的安全性。除此之外，改良式沙發治療椅與高階影音娛樂設備也提高療程的滿意度，大幅減緩治療的緊張與不適。中心內更匯集多種傷口治療儀器，並導入智能化個案管理系統，讓病患在家即可藉由照片與團隊溝通傷口情況，未來更可配合健保署的「在宅醫療」政策，大幅提升病患就醫的可近性。