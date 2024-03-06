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企鵝妹衝花蓮玩2天！見「極致美景」掉下巴　空拍清水斷崖超壯闊

▲企鵝妹看到太魯閣「溪畔壩」美麗的藍綠色溪水，感到相當新奇。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹看到太魯閣「溪畔壩」美麗的藍綠色溪水，感到相當新奇。（圖／取自Twitch@Jinnytty）

記者潘毅／綜合報導

南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）時隔半年重返台灣！她更圓了上次徒步環島挑戰的缺憾，從昨（5）日到今日一連兩天在花蓮暢玩，看了太魯閣、清水斷崖等「極致美景」，還到東大門夜市夜遊，過程也透過直播放送給全球粉絲。

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企鵝妹暢遊太魯閣！化身空拍大師「清水斷崖」美景盡收

昨（5）日下午，企鵝妹就從花蓮的住宿飯店出發，前往清水斷崖觀看美景，並出動了空拍機，將當地湛藍的海水、鬼斧神工的懸崖景觀全部拍下，畫面相當壯闊。

今（6）日上午，企鵝妹則搭車前往太魯閣國家公園，體驗當地各種景點，途中更被當地「溪畔壩」的絕美景色嚇掉下巴，在鏡頭前大讚：「這水真的好藍」。隨後企鵝妹也再度化身空拍大師，出動空拍機將太魯閣峽谷的景色透過直播放送。

至於為何太魯閣「溪畔壩」的溪水會呈現藍綠色？其實是因為太魯閣主要地質是大理岩，經微酸性溪水不斷沖刷後，溪水溶解大理岩中碳酸鈣成分，並釋放到溪水中，再經陽光折射後，最終產生了美麗的藍綠色。

▲企鵝妹出動空拍機，將清水斷崖壯闊的景色放送到全世界。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹出動空拍機，將清水斷崖壯闊的景色放送到全世界。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
企鵝妹花蓮夜遊！爽玩「東大門夜市」嗑鱷魚肉

到了昨（5）日晚上，企鵝妹也沒有漏掉到花蓮觀光客必去的東大門夜市，中途她還被一間攤販老闆娘認出，獲得免費的花生捲冰淇淋，吃了幾口後，企鵝妹也大讚很美味，此外還有粉絲送上企鵝妹最愛吃的糖葫蘆。

▲企鵝妹在東大門夜市被認出，獲得老闆娘贈送的花生捲冰淇淋。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹在東大門夜市被認出，獲得老闆娘贈送的花生捲冰淇淋。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
此外企鵝妹挑戰人生首次吃「鱷魚肉」，而吃了幾口後，企鵝妹也說：「確實很好吃」，並形容鱷魚皮的Q彈程度吃起來像是豬皮與果凍，肉的部分則與雞肉、魚肉相似。隨後店家還招待企鵝妹吃了特產「飛魚卵香腸」，味道同樣獲得企鵝妹讚賞。

除了吃美食之外，企鵝妹還玩了射箭以及擲杯遊戲，她更在擲杯遊戲中結束後，獎品選擇與自己形象符合的企鵝娃娃，但其實企鵝妹已經有相同玩偶在韓國家中，看見現場有一位小妹妹在旁觀，就決定把娃娃轉送給對方。

▲企鵝妹在東大門夜市，挑戰人生首次吃鱷魚肉。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹在東大門夜市，挑戰人生首次吃鱷魚肉。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
企鵝妹在花蓮暢玩兩天後，也補足了前次徒步環島缺少的那一塊拼圖，隨後也在今（6）日搭車返回台北，繼續她在台灣的各種冒險與挑戰。

▲企鵝妹在東大門夜市玩擲杯遊戲，最終獲得企鵝玩偶。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹在東大門夜市玩擲杯遊戲，最終獲得企鵝玩偶。（圖／取自Twitch@Jinnytty）

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